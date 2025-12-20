Tizenegy újonc győzelemmel debütált, Greavesé az eddigi legjobb játék a darts-vb-n
Péntek este véget ért a dartsvilágbajnokság 1. fordulója, amely az első alkalommal állt 64 mérkőzésből az eddigi 32 helyett. Sokan aggódtak amiatt, hogy a 96-ról 128-ra megemelt létszám miatt felhígul a mezőny és alacsonyabb lesz a torna első fázisának színvonala, de a számok mást mutatnak. Az első fordulóban a játékosok összesített átlaga 89.38 pont volt, ami magasabb az előző években látottaknál. Persze ezt az is okozza, hogy a világ 32 legjobb játékosa is tábla elé állt az első körben, de ha az ő átlagukat kivesszük a számításból, akkor is 88.19-es értéket kapunk, ami magasabb a tavalyi első körnél, és alig alacsonyabb a 2023–2024-es világbajnokság nyitó körénél (amelyben Luke Littler is játszott).
Az első fordulóban a 32 kiemelt közül öten búcsúztak, Ross Smith (12.), Mike De Decker (18.), Dimitri Van den Bergh (23.), Cameron Menzies (26.) és Ritchie Edhouse (27.) kapott ki. A 28 vb-újoncból 11 (Darren Beveridge, David Davies, Andreas Harrysson, Justin Hood, Charlie Manby, Arno Merk, David Munyua, Szakai Motomu, Adam Sevada, Jonny Tata és Dom Taylor) továbbjutott a 2.fordulóba, igaz, Taylort ki is zárták, miután tiltott szert találtak a szervezetében.
Munyua az első olyan afrikai győztes a vb-n, aki nem Dél-Afrikát képviseli, a kenyai elnök külön gratulált is neki a De Decker elleni győzelméhez, és azt üzente, vigye haza a trófeát.
Láttunk hat 170-es kiszállót, sorrendben Rob Cross, Gabriel Clemens, Brendan Dolan, Dirk van Duijvenbode, Krzysztof Ratajski és Nathan Aspinall szállt ki két tripla 20-as után bullal. A legmagasabb szettátlagot Stephen Bunting dobta, 119.40 ponttal. Ketten úgy nyerték meg a meccsüket, hogy kevesebb leget nyertek meg, mint legyőzöttjük, Nitin Kumarnak Richard Veenstra (9–10), Daryl Gurneynek Beau Greaves ellen (10–11) kedvezett, hogy szettekre játsszák a vb meccseit.
Az első fordulóban 437 180-as kört dobtak a játékosok, szinte biztosra vehető, hogy elérik az 1000-es határt a tornán.
A második fordulóban 31 mérkőzést játszanak, Taylor kizárása miatt Jonny Clayton erőnyerő, a walesi karácsony után áll színpadra legközelebb. A 2. kör meccseit négy nap alatt lejátsszák, szombaton a Ryan Searle–Brendan Dolan összecsapással indul, kedd éjjel a Josh Rock–Joe Comito ütközettel zárul a szakasz, majd karácsony után folytatódik a vb.
AZ 1. FORDULÓ STATISZTIKÁI
Átlagok
1. William O’Connor 102.36
2. Luke Littler 101.54
3. Wessel Nijman 100.91
4. Justin Hood 99.59
5. Joe Cullen 99.99
…
103. Kovács Patrik 84.93
…
126. Oskar Lukasiak 79.56
127. Adam Gawlas 79.10
128. Lisa Ashton 77.93
Kiszállózás
1. Nick Kenny és Nitin Kumar 75%
3. Adam Gawlas 66.67%
…
93. Kovács Patrik és Lisa Ashton 30%
…
126. Owen Bates és Jesús Salate 12.5%
128. Dimitri Van den Bergh 5.88%
180-ak
1. Stephen Bunting, Cameron Menzies, Tavis Dudeney és Alan Soutar 9-9
…
77. Kovács Patrik és másik 20 játékos 2-2
…
126. Joe Comito, Jesús Salate, Cor Dekker 0-0
A legjobb leg: Beau Greaves, 10 nyíl
A legrosszabb leg: Mickey Mansell, 33 nyíl
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
Szombat
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)
Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)
20.00 (Tv: Sport1)
Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)
Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül
Vasárnap
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)/Tim Pusey (ausztrál)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)
Hétfő
13.30 (Tv: Sport1)
Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)
David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)
Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)
Kedd
13.30 (Tv: Sport1)
Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
20.00 (Tv: Sport1)
Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)
A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)
Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül
Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)
Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)
David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol) 3:0
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3:0
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál) 3:0
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0:3
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol) 3:0
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki) 3:1
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai) 2:3
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2:3
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol) 3:1
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán) 3:1
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel) 3:0
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német) 3:2
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin) 3:0
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol) 3:1
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol) 3:2
Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik 3:0