Tizenegy újonc győzelemmel debütált, Greavesé az eddigi legjobb játék a darts-vb-n

Péntek este véget ért a dartsvilágbajnokság 1. fordulója, amely az első alkalommal állt 64 mérkőzésből az eddigi 32 helyett. Sokan aggódtak amiatt, hogy a 96-ról 128-ra megemelt létszám miatt felhígul a mezőny és alacsonyabb lesz a torna első fázisának színvonala, de a számok mást mutatnak. Az első fordulóban a játékosok összesített átlaga 89.38 pont volt, ami magasabb az előző években látottaknál. Persze ezt az is okozza, hogy a világ 32 legjobb játékosa is tábla elé állt az első körben, de ha az ő átlagukat kivesszük a számításból, akkor is 88.19-es értéket kapunk, ami magasabb a tavalyi első körnél, és alig alacsonyabb a 2023–2024-es világbajnokság nyitó körénél (amelyben Luke Littler is játszott).

Az első fordulóban a 32 kiemelt közül öten búcsúztak, Ross Smith (12.), Mike De Decker (18.), Dimitri Van den Bergh (23.), Cameron Menzies (26.) és Ritchie Edhouse (27.) kapott ki. A 28 vb-újoncból 11 (Darren Beveridge, David Davies, Andreas Harrysson, Justin Hood, Charlie Manby, Arno Merk, David Munyua, Szakai Motomu, Adam Sevada, Jonny Tata és Dom Taylor) továbbjutott a 2.fordulóba, igaz, Taylort ki is zárták, miután tiltott szert találtak a szervezetében.

Munyua az első olyan afrikai győztes a vb-n, aki nem Dél-Afrikát képviseli, a kenyai elnök külön gratulált is neki a De Decker elleni győzelméhez, és azt üzente, vigye haza a trófeát.

Láttunk hat 170-es kiszállót, sorrendben Rob Cross, Gabriel Clemens, Brendan Dolan, Dirk van Duijvenbode, Krzysztof Ratajski és Nathan Aspinall szállt ki két tripla 20-as után bullal. A legmagasabb szettátlagot Stephen Bunting dobta, 119.40 ponttal. Ketten úgy nyerték meg a meccsüket, hogy kevesebb leget nyertek meg, mint legyőzöttjük, Nitin Kumarnak Richard Veenstra (9–10), Daryl Gurneynek Beau Greaves ellen (10–11) kedvezett, hogy szettekre játsszák a vb meccseit.

Az első fordulóban 437 180-as kört dobtak a játékosok, szinte biztosra vehető, hogy elérik az 1000-es határt a tornán.

A második fordulóban 31 mérkőzést játszanak, Taylor kizárása miatt Jonny Clayton erőnyerő, a walesi karácsony után áll színpadra legközelebb. A 2. kör meccseit négy nap alatt lejátsszák, szombaton a Ryan Searle–Brendan Dolan összecsapással indul, kedd éjjel a Josh Rock–Joe Comito ütközettel zárul a szakasz, majd karácsony után folytatódik a vb.

AZ 1. FORDULÓ STATISZTIKÁI

Átlagok

1. William O’Connor 102.36

2. Luke Littler 101.54

3. Wessel Nijman 100.91

4. Justin Hood 99.59

5. Joe Cullen 99.99

…

103. Kovács Patrik 84.93

…

126. Oskar Lukasiak 79.56

127. Adam Gawlas 79.10

128. Lisa Ashton 77.93

Kiszállózás

1. Nick Kenny és Nitin Kumar 75%

3. Adam Gawlas 66.67%

…

93. Kovács Patrik és Lisa Ashton 30%

…

126. Owen Bates és Jesús Salate 12.5%

128. Dimitri Van den Bergh 5.88%

180-ak

1. Stephen Bunting, Cameron Menzies, Tavis Dudeney és Alan Soutar 9-9

…

77. Kovács Patrik és másik 20 játékos 2-2

…

126. Joe Comito, Jesús Salate, Cor Dekker 0-0

A legjobb leg: Beau Greaves, 10 nyíl

A legrosszabb leg: Mickey Mansell, 33 nyíl