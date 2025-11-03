Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Szoboszlai Dominikot az Aston Villa elleni 2–0-s győzelem után már negyedszer választották meg a Liverpool FC szurkolói ebben az idényben a csapat legjobbjának. Egy fordulóval korábban, a Brentford ellen csapata veresége ellenére is a mezőny legjobbja volt, de azt megelőzően az Eintracht Frankfurt elleni BL-meccsen is ő nyújtotta a legjobb teljesítményt a statisztikák alapján. A Sofascore statisztikákra alapozó osztályzatai alapján 14 tétmeccséből négyszer volt eddig a Liverpool legjobbja, köztük az Arsenal és a Manchester United elleni rangadón.

A 14 meccsen két gólt szerzett és négy gólpasszt adott (ebből a bajnokságban tíz meccsen egy gól és egy gólpassz a mérlege), ezzel a kanadai táblázaton (gól+gólpassz) a magyar középpályás negyedik a Poolnál, csak három támadó, Mohamed Szalah (öt gól, három gólpassz), Cody Gakpo (négy gól, három gólpassz) és Hugo Ekitiké (hat gól, egy gólpassz) előzi meg. Ugyanakkor több más statisztikai mutatóban Szoboszlai nemcsak a Liverpoolból emelkedik ki, hanem a teljes Premier League-et nézve is az élmezőnybe tartozik, illetve ott találjuk a legjobb húsz játékos között.

A Sofascore-nál a főbb statisztikai mutatókat vizsgálva (lövések, passzok, párharcok, szerelések) egy olyat találtunk, melyben Szoboszlai a teljes angol élvonal mezőnyéből kiemelkedik, ez a támadó harmadba sikeresen bepasszolt labdák száma (175). Ebben a Nottingham Forest középpályása, Elliot Anderson a 2., 171-gyel, míg a Szoboszlait követő 2. liverpooli Florian Wirtz, aki azonban összességében csak 22. ebben a mutatóban. Az ellenfél térfelén bemutatott passzok (321) számában pedig a teljes bajnokságot nézve 2. Szoboszlai a már említett Elliot Anderson (356) mögött.

Tizenegy olyan mutatót találtunk, amelyekben Szoboszlai a Sofascore-nál a legjobb 30 játékos között van a teljes Premier League-mezőnyben, ezek közül a már említett kettő mellett további négy olyan van, melyekben a Liverpoolban ő az első. Így a szerelések száma (23, amivel 17. a PL-ben), ami azért nagy szó, mert ebben a statisztikában 39 hellyel előzte meg a második legjobb Pool-játékost, a francia válogatott védőt, Ibrahima Konatét (17). Emellett a sikeres hosszú passzok számában (38 darab, 20. a PL-ben), a földön megnyert párharcok számában (38, amivel a 27.) és a pontos beadások számában (15) emelkedik ki a Liverpoolból, utóbbiban a teljes PL-rangsorban 9. Ez a harmadik olyan mutató a vizsgáltak közül, amelyikben a legjobb tízben van a teljes PL-mezőnyben.

Ami még érdekesség, hogy az összes megmozdulást indexáló Sofascore pontszám (7.28) alapján Szoboszlai az összes PL-játékost nézve a 19., viszont a Liverpoolból Ryan Gravenberch (7.41) és Virgil van Dijk (7.30) is megelőzi (a lista élén a Manchester City csatára, Erling Haaland áll 8.11-gyel). Szoboszlait gyakran éri az a kritika a Liverpoolban, hogy több lövésre kellene vállalkoznia, nos, láthatóan próbál változtatni ezen, ugyanis az eddigi 20 lövésével már a 15. helyen áll a vonatkozó PL-rangsorban, a Liverpoolból pedig csak két támadó, Cody Gakpo (31) és Mohamed Szalah (23) előzi meg. Természetesen ezt a listát is a góllövőlistán 13 góllal élen álló Haaland vezeti 43 lövéssel, viszont érdemes kiemelni, hogy Szoboszlai ugyanúgy 20 lövéssel próbálkozott, mint az Arsenal első számú gólfelelőse, a négygólos svéd csatár, Viktor Gyökeres. Szoboszlai a húszból hatszor találta el a kaput, amivel 2. a Liverpoolban (Szalah vezet kilenc kaput eltaláló lövéssel), összességében pedig a 21. a PL-ben. Gyökerestől itt már kettővel elmarad a kaput eltaláló lövések számában, de ez abból is következik, hogy a svéd csatár jóval közelebbről adta le a lövéseit, nagyobb várható gólmutató mellett (Gyökeres xG-je 4.56, Szoboszlaié 1.34), így többször talált és hárommal több gólt szerzett.

Száma Szoboszlai PL-helyezése Helyezés a Liverpoolban Osztályzatátlag (Sofasocre-index) 7.28 19. (1. Erling Haaland, Man. City: 8.11) 3. (1. Ryan Gravenberch: 7.41; 2. Virgil van Dijk: 7.30) Lövések 20 15. (1. Erling Haaland, Man. City: 43) 3. (1. Cody Gakpo: 31; 2. Mohamed Szalah: 23) Kaput eltaláló lövések 6 21. (1. Erling Haaland, Man. City: 25) 2. (1. Szalah: 9) Pontos passzok 534 13. (1. Van Dijk: 703) 3. (1. Van Dijk: 703; 2. Ibrahima Konaté: 536) Gólhelyzetet teremtő kulcspasszok 16 14. (1. Bruno Fernandes, Man. United: 28) 4. (1. Gakpo 21; 2. Szalah 18; 3. Florian Wirtz 17) Pontos passzok a támadó harmadba 175 1. (2. Elliot Anderson, Nottingham: 171) 1. (2. Wirtz: 111) Sikeres hosszú passzok 38 20. (1. Jordan Pickford, Everton: 85) 1. (2. Gakpo: 37) Pontos beadások 15 9. (1. Hugo Bueno, Wolverhampton: 22) 1. (2. Gakpo: 6) Passzok az ellenfél térfelén 321 2. (1. Elliot Anderson, Nottingham: 356) 1. (2. Van Dijk: 306) Szerelések 23 17. (1. Joao Palhinha, Tottenham: 44) 1. (2. Konaté: 17) Földön megnyert párharcok 38 27. (1. Elliot Anderson, Nottingham: 63) 1. (2. Gakpo: 37) SZOBOSZLAI DOMINIK KIEMELKEDŐ BAJNOKI MUTATÓI A FŐBB STATISZTIKÁKBAN

Forrás: Sofascore