Nemzeti Sportrádió

Három labdarúgó távozott az NB II-es Kozármislenytől

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.20. 11:38
null
Pesti Zoltán, Kócs-Washburn Erik és Lengyel Noel tavasszal már más együttesben szerepel (Fotó: kozarmislenyfc.hu)
Címkék
NB II Kozármisleny magyar átigazolás
Az őszi szezont követően három labdarúgó, Pesti Zoltán, Kócs-Washburn Erik és Lengyel Noel távozását jelentette be a labdarúgó NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny.

Az első távozó, a 20 éves Pesti Zoltán a Paksi FC labdarúgójaként kölcsönben szerepelt Kozármislenyben az elmúlt másfél évben. Az előző idényben még fiatalszabályosként robbant be az NB II-be, s több fontos gólt szerezve a csapat alapemberének számított – összesen 24 bajnoki mérkőzésen 6 alkalommal talált be. Idén ősszel 9 bajnoki mérkőzésen 420 percet szerepelt, tehát nem kapott annyi játékidőt, mint korábban, ezért fejlődése érdekében a Paksi FC visszahívta őt.

A második távozó, a 22 éves Kócs-Washburn Erik az első amerikai-magyar állampolgárságú labdarúgó volt a mislenyi klub történetében. A középpályás 2024 nyarán az NB I-től akkor búcsúzó Mezőkövesdtől (ahol a Debreceni VSC kölcsönjátékosa volt) érkezett Kozármislenybe, s alapember volt az előző idényben, 27 bajnoki mérkőzésen kapott szerepet és két fontos gólt szerzett. Az őszi szezonban azonban csak 8 mérkőzésen lépett pályára – 196 percet töltve a gyepen –, így inkább kiegészítő embernek számított.

A 19 éves Lengyel Noel fiatalszabályos játékosként ősszel 6 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 179 játékpercet volt a pályán. Legjobb mérkőzése a Soroksár elleni összecsapás volt, ahol kezdőként végigjátszotta a találkozót, s lőtt egy kapufát és adott egy gólpasszt. 

A baranyaiaknál további játékosmozgások is várhatóak, de jelenleg az új vezetőedző megtalálásán van a fókusz – mint ismeretes, az eddigi edző, Pinezits Máté az MTK Budapest trénere lett.

 

NB II Kozármisleny magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Kisvárdai érkező, újpesti távozó – indulnak a téli átigazolások az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.12.16. 14:10

NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 12:59

Hazai pályán remeklő újonc, sokszor pontokat hullajtó Szeged – ez történt ősszel az NB II-ben, 2. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.11. 16:21

Ahogy azt Révész Attila előre jelezte, máris megvan a Kisvárda első téli érkezője

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 16:55

Varga Barnabás téli szerződtetése még az arab világban is kuriózumnak számítana

Labdarúgó NB I
2025.12.02. 16:51

Az Újpest védője megérkezett Bukarestbe – fotó, videó!

Labdarúgó NB I
2025.12.01. 11:25

Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 19:05

Kétszer villant a piros lap Karcagon, már nem hibátlan hazai pályán az újonc

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 14:50
Ezek is érdekelhetik