Három labdarúgó távozott az NB II-es Kozármislenytől

Az első távozó, a 20 éves Pesti Zoltán a Paksi FC labdarúgójaként kölcsönben szerepelt Kozármislenyben az elmúlt másfél évben. Az előző idényben még fiatalszabályosként robbant be az NB II-be, s több fontos gólt szerezve a csapat alapemberének számított – összesen 24 bajnoki mérkőzésen 6 alkalommal talált be. Idén ősszel 9 bajnoki mérkőzésen 420 percet szerepelt, tehát nem kapott annyi játékidőt, mint korábban, ezért fejlődése érdekében a Paksi FC visszahívta őt.

A második távozó, a 22 éves Kócs-Washburn Erik az első amerikai-magyar állampolgárságú labdarúgó volt a mislenyi klub történetében. A középpályás 2024 nyarán az NB I-től akkor búcsúzó Mezőkövesdtől (ahol a Debreceni VSC kölcsönjátékosa volt) érkezett Kozármislenybe, s alapember volt az előző idényben, 27 bajnoki mérkőzésen kapott szerepet és két fontos gólt szerzett. Az őszi szezonban azonban csak 8 mérkőzésen lépett pályára – 196 percet töltve a gyepen –, így inkább kiegészítő embernek számított.

A 19 éves Lengyel Noel fiatalszabályos játékosként ősszel 6 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 179 játékpercet volt a pályán. Legjobb mérkőzése a Soroksár elleni összecsapás volt, ahol kezdőként végigjátszotta a találkozót, s lőtt egy kapufát és adott egy gólpasszt.

A baranyaiaknál további játékosmozgások is várhatóak, de jelenleg az új vezetőedző megtalálásán van a fókusz – mint ismeretes, az eddigi edző, Pinezits Máté az MTK Budapest trénere lett.