Győztes mérkőzéssel köszönnének el edzőjüktől, Horváth Dávidtól az MTK-játékosok

2025.12.20. 10:16
null
Ha nem kap gólt a ZTE ellen Demjén Patrik, az MTK kapusa, az már fél siker lehet a szombati bajnokin (Fotó: Dömötör Csaba)
Mint ismert, Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője a ZTE elleni bajnokin ül utoljára a fővárosi kék-fehérek kispadján – Demjén Patrik, a Hungária körútiak kapusa bízik benne, hogy már csak a három év után távozó szakember miatt is megnyerik a bajnokit.

Az utolsó mérkőzése következik Horváth Dávidnak, az MTK Budapest vezetőedzőjének: a klub kedden közleményben jelentette be, hogy a szakember 2022 októbere után áll fel a kispadról, helyét a Kozármislenyből érkező Pinezits Máté veszi át. Horváth Dávid a jövőben a klub hosszú távú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját.

Labdarúgó NB I
2025.12.16. 11:07

Az őszi szezon után edzőt vált az MTK – hivatalos

Horváth Dávid a klub kötelékében marad, de Pinezits Máté irányítja az első csapatot.

„A csapat meglepődött, hogy Horváth Dávid távozik, sajnáljuk, hogy így alakult – mondta lapunknak Demjén Patrik, az MTK Budapest 27 éves kapusa. – Már csak miatta is fontos lenne, hogy nyerjünk, s szépen búcsúzhasson. Ennek pluszerőt kell adnia, s nyernünk kellene Egerszegen. Az utóbbi néhány meccsünk nagyon rosszul sikerült, zsinórban négyszer kaptunk ki – csapatként, együtt kell kikászálódnunk a gödörből. Nem szabad egymásra mutogatni, hogy ki a hibás, hogy ekkor és ekkor ki rontott el valamit, azt nézni, kire lehetne ráhúzni a vizes lepedőt, mert minden csapatrészben ludasak voltunk. Minden csapat életében előfordul negatív széria, sok hibát követtünk el, de miután ezeken az eredményeken már úgysem változtathatunk, így inkább előre kell néznünk, és azon dolgoznunk, hogyan nyerhetjük meg a ZTE elleni bajnokit. Ellenfelünk épp ellentétes utat járt be, vagyis gyengén kezdte a bajnokságot, viszont jelenleg kiválóan szerepel: jó lenne, ha mi szakítanánk meg a nagyszerű, öt bajnoki óta tartó veretlenségi sorozatát.”

Mindkét oldalon találhatunk kulcsembereket, akik nem léphetnek pályára: a ZTE-nél piros lapos eltiltását tölti a csapatkapitány Szendrei Norbert (és a bal oldali védő, José Calderón is), míg az MTK-ban sérüléssel bajlódik két középpályás, Bognár István és Kata Mihály is.

„Minden csapat megérzi, ha az egyik legfontosabb láncszemét veszíti el: Szendrei Norbert kiemelkedően futballozott mostanság, összefogta a ZTE-t, de biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb pontosan tudja, hogyan pótolja majd. Nálunk is akadnak hiányzók, de amondó vagyok, hogy akik a helyükre lépnek, biztosan bizonyítani akarják, képesek pótolni a sérült játékost. Kell a három pont és az is, hogy jobb hangulatban vonulhassunk a téli szünetre, így mindent megteszünk a siker érdekében.”

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
December 19., péntek
Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1
December 20., szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
December 21., vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  2. ETO FC

17

9

5

3

34–17

+17

32

  3. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6

31

  4. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12

30

  5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3

28

  6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8

24

  7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3

23

  8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4

20

  9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6

19

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza Spartacus

17

3

5

9

18–32

–14

14

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20

11

 

 

