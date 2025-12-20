Győztes mérkőzéssel köszönnének el edzőjüktől, Horváth Dávidtól az MTK-játékosok

„A csapat meglepődött, hogy Horváth Dávid távozik, sajnáljuk, hogy így alakult – mondta lapunknak Demjén Patrik, az MTK Budapest 27 éves kapusa. – Már csak miatta is fontos lenne, hogy nyerjünk, s szépen búcsúzhasson. Ennek pluszerőt kell adnia, s nyernünk kellene Egerszegen. Az utóbbi néhány meccsünk nagyon rosszul sikerült, zsinórban négyszer kaptunk ki – csapatként, együtt kell kikászálódnunk a gödörből. Nem szabad egymásra mutogatni, hogy ki a hibás, hogy ekkor és ekkor ki rontott el valamit, azt nézni, kire lehetne ráhúzni a vizes lepedőt, mert minden csapatrészben ludasak voltunk. Minden csapat életében előfordul negatív széria, sok hibát követtünk el, de miután ezeken az eredményeken már úgysem változtathatunk, így inkább előre kell néznünk, és azon dolgoznunk, hogyan nyerhetjük meg a ZTE elleni bajnokit. Ellenfelünk épp ellentétes utat járt be, vagyis gyengén kezdte a bajnokságot, viszont jelenleg kiválóan szerepel: jó lenne, ha mi szakítanánk meg a nagyszerű, öt bajnoki óta tartó veretlenségi sorozatát.”

Mindkét oldalon találhatunk kulcsembereket, akik nem léphetnek pályára: a ZTE-nél piros lapos eltiltását tölti a csapatkapitány Szendrei Norbert (és a bal oldali védő, José Calderón is), míg az MTK-ban sérüléssel bajlódik két középpályás, Bognár István és Kata Mihály is.

„Minden csapat megérzi, ha az egyik legfontosabb láncszemét veszíti el: Szendrei Norbert kiemelkedően futballozott mostanság, összefogta a ZTE-t, de biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb pontosan tudja, hogyan pótolja majd. Nálunk is akadnak hiányzók, de amondó vagyok, hogy akik a helyükre lépnek, biztosan bizonyítani akarják, képesek pótolni a sérült játékost. Kell a három pont és az is, hogy jobb hangulatban vonulhassunk a téli szünetre, így mindent megteszünk a siker érdekében.”

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

December 19., péntek

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1

December 20., szombat

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

December 21., vasárnap

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)