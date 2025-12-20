Ifjúsági vitorlás-vb: Magyarország a kilencedik a nemzetek rangsorában

A magyar szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint 66 ország 19 év alatti vitorlázói küzdöttek meg 11 versenyszámban a portugál vitorlásközpontban. A 12 fős, nyolc versenyszámban induló magyar válogatott olyan tengeri vitorlásnemzetek csapatait előzte meg, mint Brazília, Ausztrália, Hollandia, Argentína és Dánia.

Öt magyar hajó végzett az első tízben, közülük a legjobb eredményt Dávoti Gréta (BYC) és Liam Moore (Hajógyár SE) érte el, ugyanis ötödik lett a Nacra 15 katamarán osztályban.

„A magyar csapat hangulata végig jó volt, mindenki hajtott, mindenki kiadta magából a maximumot. Kivétel nélkül minden egységnek voltak egy számjegyű, akár dobogós futameredményei, ez ebben a világmezőnyben, korosztályuk legjobbjai között ígéretes” – mondta Dénes Gábor edző, csapatvezető.