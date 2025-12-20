Nemzeti Sportrádió

Ifjúsági vitorlás-vb: Magyarország a kilencedik a nemzetek rangsorában

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.20. 12:06
null
Fotó: Facebook/vitorlasszovetseg
Címkék
utánpótlás vitorlázás vitorlás vb
A magyar küldöttség a 9. helyen végzett a nemzetek rangsorában a portugáliai Vilamourában rendezett ifjúsági vitorlás világbajnokságon.

A magyar szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint 66 ország 19 év alatti vitorlázói küzdöttek meg 11 versenyszámban a portugál vitorlásközpontban. A 12 fős, nyolc versenyszámban induló magyar válogatott olyan tengeri vitorlásnemzetek csapatait előzte meg, mint Brazília, Ausztrália, Hollandia, Argentína és Dánia.

Öt magyar hajó végzett az első tízben, közülük a legjobb eredményt Dávoti Gréta (BYC) és Liam Moore (Hajógyár SE) érte el, ugyanis ötödik lett a Nacra 15 katamarán osztályban.

„A magyar csapat hangulata végig jó volt, mindenki hajtott, mindenki kiadta magából a maximumot. Kivétel nélkül minden egységnek voltak egy számjegyű, akár dobogós futameredményei, ez ebben a világmezőnyben, korosztályuk legjobbjai között ígéretes” – mondta Dénes Gábor edző, csapatvezető.

 

utánpótlás vitorlázás vitorlás vb
Legfrissebb hírek

Mészárosné Kovács Andrea: A jó edző fő ismérve az alkalmazkodóképesség

Utánpótlássport
19 órája

Tollaslabda: vb-n és Eb-n is bizonyíthatott idén az utánpótlás

Utánpótlássport
Tegnap, 9:06

Kosárlabda: közelítenek a legjobbakhoz a Törekvés leánycsapatai

Utánpótlássport
2025.12.18. 19:25

Labdarúgás: ismét elmaradt az áttörés utánpótlásfronton

Utánpótlássport
2025.12.18. 09:02

Ökölvívás: négy magyar érem az U17-es Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2025.12.17. 16:55

Ökölvívás: Czifra arany-, Bodnár ezüstérmes az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
2025.12.17. 14:12

Úszás: kissrác a zongoránál – és a medencében

Utánpótlássport
2025.12.17. 09:15

Ökölvívás: „Nemcsak éremben mérik az eredményességet” – Gál László

Utánpótlássport
2025.12.16. 15:12
Ezek is érdekelhetik