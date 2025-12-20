Érik az ősz meglepetése: az első hely kapujában az ETO

Sorozatban ötödik győzelmével biztosan az NB I-es tabella élén telelne az ETO FC, ez 13 év után először fordulna elő. Az elmúlt fordulókhoz képest azonban jóval nagyobb kihívás előtt áll a Borbély Balázs edzette csapat. A széteső, s azóta edzőt váltó MTK (3–0), a sereghajtó Kazincbarcika (idegenben és otthon is 3–1), és a szintén kieső helyen álló Nyíregyháza legyőzését (1–0) követően az egyre jobban szereplő, az élvonal egyik legjobb formában futballozó támadója, Lukács Dániel vezetésével a dobogós helyek mögé felkapaszkodó Puskás Akadémia utazik Győrbe.

A két csapat négyszer találkozott az elmúlt másfél évben, a Puskás Akadémia csak egyszer ünnepelhetett, éppen tavaly decemberben Győrben (2–0). Attól kezdve egyoldalúvá vált a párharc, a győriek háromszor győztek, a gólkülönbség pedig 7–0 a javukra. Az idény első találkozásakor Felcsúton vitatott tizenegyessel szerzett vezetést az ETO (a találkozót vezető Berke Balázs azóta elismerte, hogy rossz döntést hozott a VAR-monitor előtt), a második gól után pedig szinte kizárólag az eredményt óvta a csapat – sikerrel.

Az ősz elején még „csak” a dobogóról és a jó kupaszereplésről beszéltek a forduló előtt listavezető győriek, a kiemelkedő játék és az egyre jobb eredmények egyre merészebb álmok megfogalmazására ösztönözték őket: lapunknak adott interjújában már Nadir Benbuali és Miljan Krpics is elmondta, hogy a bajnoki címről is lehet beszélni az MK-arany mellett, a héten az M4 Sportnak nyilatkozó Huszár Marcell is osztotta a véleményüket.

„Nagyon jó a hangulat nálunk, a tabellán is látszik, hogy ezt minden meccsen kivisszük a pályára, az első pozícióban van a helyünk – mondta a televíziócsatornának a háromgólos csatár. – Számomra ez különösen jó érzés, hiszen saját nevelésű játékosként az U13-tól kezdve végigjártam a ranglétrát. Az sem mellékes, hogy játszhatok, és gólokkal tudom meghálálni a bizalmat. Nyerni szeretnénk, és győzünk is. Fekszik nekünk a Puskás Akadémia stílusa, de sokat elemezzük az ellenfeleinket, nyilván ezúttal is készülünk rájuk. Vannak jó labdarúgóik, mint Nagy Zsolt vagy épp Lamin Colley, rájuk mindenképpen figyelnünk kell. Nehéz mérkőzés lesz, de nagyon sok minőségi játékosunk van. A bajnoki címmel lennénk elégedettek, és persze a kupát is meg szeretnénk nyerni, ehhez viszont nagyon jó téli felkészülésre van szükségünk.”

Míg az ETO az őszi elsőség kapujában áll, a Puskás Akadémia a dobogóra lépés reményében utazik az ETO Stadionba.

Győzelem és a forduló többi mérkőzésének szerencsés alakulása esetén az első három közé repülhet a felcsúti együttes, s ez a hullámzó őszi teljesítmény ismeretében nem kis meglepetés lenne.

Hasznos tapasztalatokat szereztek Angliában a Puskás Akadémia kapusedzői Fotó: Puskás Akadémia/Facebook A napokban szakmai úton jártak Angliában a Puskás Akadémia jelenlegi és volt kapusedzői. Mitring Istvánt, a kapusképzés vezetőjét Deli Zoltán, Papp Zsombor és Molnár Péter kísérte el, akik az Akadémia két büszkeségének, a Liverpoolban védő Pécsi Árminnak és a Blackburnt erősítő Tóth Balázsnak is végigkísérték a napját. A háromnapos út tartalmasra sikerült, jártak az Anfieldben, Liverpoolban betértek a klub szurkolói boltjába, és a Manchester City stadiontúrája mellett a nyolc gólt hozó Manchester United–AFC Bournemouth mérkőzést (4–4) is a helyszínen nézték meg. No, meg persze rengeteg hasznos tapasztalatot szereztek. „Régi tervem valósult meg, miután két akadémista kapusunk is Angliába került, így szerettünk volna összképet kapni az ottani képzésről, a lehetőségekről, hogy hogyan érzik magukat és hogy telik egy napjuk – mondta lapunknak Mitring István. – Sok hasznos gondolattal és tapasztalattal jöttünk haza, amit itthon is szeretnénk kamatoztatni. Kezd kiépülni egy kapcsolatrendszer, mi is meghívtuk őket Magyarországra, és jelezték is, hogy élnének a lehetőséggel.” S. Á.

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

December 19., péntek

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1

December 20., szombat

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

December 21., vasárnap

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)