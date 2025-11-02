Nemzeti Sportrádió

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 11:32
null
Szoboszlai Dominik parádés teljesítményt nyújtott az Aston Villa ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
meccs embere Szoboszlai Dominik Premier League angol bajnokság
Az Aston Villa elleni győztes bajnoki mérkőzésen a szurkolók és több szakportál is Szoboszlai Dominikot tartotta a találkozó legjobbjának. A magyar válogatott csapatkapitányának remek teljesítményét a számok is alátámasztják.

Mint ismert, a Liverpool FC szombaton négy bajnoki vereség után nyert az Aston Villa ellen. A PL-címvédő Liverpool FC szurkolói szavazásán Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának. A Liverpool FC honlapján látható, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának ez volt idén a negyedik ilyen elismerése, amivel éllovas a csapatában, Ryan Gravenberchet háromszor választották a legjobbnak.

Nemcsak a liverpooli szavazáson végzett Szoboszlai az élen. A BBC meccstudósításában is Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot (8.06), őt a két gólszerző, Gravenberch (7.87) és Mohamed Szalah (7.67) követi. A liverpool.com oldalán is ők hárman kaptak nyolcas értékelést. „Ismét megállíthatatlan volt a középpályán, mindenhol ott volt. Kiváló passzát Ekitiké fejelte kapuba, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A 24. percben elszalasztott egy tiszta gólszerzési lehetőséget” – írják. A Liverpool Echo oldalán is Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot. „Visszatért a 10-es pozícióba, jól kezelte a nyomást és szerves része volt a támadósornak. A szabadrúgását hárította a kapus, és volt egy másik helyzete is. Ez az egyetlen negatív a remek teljesítményében” – jellemezték a 9-es osztályzatot kapó Szoboszlait. A magyar válogatott csapatkapitánya 72-szer avatkozott játékba, minden cselkísérlete sikeres volt, továbbá három lövése volt és három helyzetet teremtett. Védőmunkáját tekintve öt labdaszerzése és három megnyert párharca volt a találkozón.

A Liverpoolban az idény során Szoboszlai Dominiknak van többek között a legtöbb gólpassza (4), a legtöbb progresszív labdacipelése (44) és passza (104), a legtöbb sikeres hosszú passza, a legtöbb lövést előkészítő akciója és a legtöbb labdaszerzése (85) is, így joggal említhető a PL-címvédő legjobbjai között.

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – kommentálta a mérkőzést Szoboszlai Dominik a közösségi média oldalán.

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Liverpool FC–Aston Villa 2–0 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 407 néző. Vezette: Attwell
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot
Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Amadou Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15 

25 

  2. Bournemouth

9

5

3

1

16–11

+5 

18 

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4 

18 

  4. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9 

17 

  5. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7 

17 

  6. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4 

17 

  7. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1 

17 

  8. Manchester City

9

5

1

3

17–  7

+10 

16 

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5 

16 

10. Brighton

10

4

3

3

17–15

+2 

15 

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1 

15 

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2 

13 

13. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1 

12 

14. Everton

9

3

2

4

9–12

–3 

11 

15. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8 

11 

16. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7 

10 

17. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5 

18. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12 

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13 

20. Wolverhampton

9

2

7

7–19

–12 

a bajnokság állása

 

 

meccs embere Szoboszlai Dominik Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Menesztették a Wolverhampton edzőjét

Angol labdarúgás
2 órája

Van Dijk: Tavaly minden napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk

Angol labdarúgás
7 órája

Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

Angol labdarúgás
16 órája

Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin

Angol labdarúgás
19 órája

Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben

Angol labdarúgás
21 órája

Az Arsenal bajnoki címe és sok-sok pontazonosság – ezt jósolják a PL-ben

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:37

Isak aligha játszik szombaton a Liverpoolban, de egy fontos játékos visszatérhet

Angol labdarúgás
2025.10.31. 12:16

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik kilóg a Liverpoolból – nem a rossz irányba

Minden más foci
2025.10.30. 12:03
Ezek is érdekelhetik