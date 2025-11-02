„Az Anfielden győzni mindig különleges” – az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik

Mint ismert, a Liverpool FC szombaton négy bajnoki vereség után nyert az Aston Villa ellen. A PL-címvédő Liverpool FC szurkolói szavazásán Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának. A Liverpool FC honlapján látható, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának ez volt idén a negyedik ilyen elismerése, amivel éllovas a csapatában, Ryan Gravenberchet háromszor választották a legjobbnak.

Nemcsak a liverpooli szavazáson végzett Szoboszlai az élen. A BBC meccstudósításában is Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot (8.06), őt a két gólszerző, Gravenberch (7.87) és Mohamed Szalah (7.67) követi. A liverpool.com oldalán is ők hárman kaptak nyolcas értékelést. „Ismét megállíthatatlan volt a középpályán, mindenhol ott volt. Kiváló passzát Ekitiké fejelte kapuba, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A 24. percben elszalasztott egy tiszta gólszerzési lehetőséget” – írják. A Liverpool Echo oldalán is Szoboszlai kapta a legmagasabb pontszámot. „Visszatért a 10-es pozícióba, jól kezelte a nyomást és szerves része volt a támadósornak. A szabadrúgását hárította a kapus, és volt egy másik helyzete is. Ez az egyetlen negatív a remek teljesítményében” – jellemezték a 9-es osztályzatot kapó Szoboszlait. A magyar válogatott csapatkapitánya 72-szer avatkozott játékba, minden cselkísérlete sikeres volt, továbbá három lövése volt és három helyzetet teremtett. Védőmunkáját tekintve öt labdaszerzése és három megnyert párharca volt a találkozón.

A Liverpoolban az idény során Szoboszlai Dominiknak van többek között a legtöbb gólpassza (4), a legtöbb progresszív labdacipelése (44) és passza (104), a legtöbb sikeres hosszú passza, a legtöbb lövést előkészítő akciója és a legtöbb labdaszerzése (85) is, így joggal említhető a PL-címvédő legjobbjai között.

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – kommentálta a mérkőzést Szoboszlai Dominik a közösségi média oldalán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Liverpool FC–Aston Villa 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 407 néző. Vezette: Attwell

Liverpool: Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké (Wirtz, 77.). Menedzser: Arne Slot

Aston Villa: D. Martínez – Cash, Konsa, P. Torres (Mings, 75.), Digne (Maatsen, 75.) – Kamara, Amadou Onana – Guessand (Malen, 59.), Rogers, McGinn (Barkley, 59.) – Watkins (Sancho, 75.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Szalah (45+1.), Gravenberch (58.)