Két gól jótékony hatása: Szendrei Ákos remek formában várja a Szpari elleni bajnokit

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2025.12.20. 11:42
Mezőkövesden nem sikerült a kazincbarcikai játékosoknak megállítaniuk a paksi Szendrei Ákost, aki kétszer vette be a kék szerelésben játszó újonccsapat kapuját (Fotó: Földi Imre)
Két góljával eldöntötte a Kazincbarcika elleni bajnokit az előző fordulóban Szendrei Ákos, aki azt mondja, ha a Paks legyőzi a Nyíregyházát, jó ősz lesz mögötte.

Emlékezetesre sikerült Szendrei Ákos 41. mérkőzése az élvonalban: a paksiak 22 éves támadója először duplázott az NB I-ben, ezzel 2–0-s győzelemhez segítette csapatát a Kazincbarcika ellen. A klub saját nevelésű labdarúgója már 2020 januárjában bemutatkozott az élvonalban (a Ferencváros ellen 4–0-ra elvesztett találkozón), 2021. február 7-én, 15 nappal a 18. születésnapja után pedig már az első találatát is megszerezte (a Budafok elleni 4–1-es bajnokin). A tavaszt kölcsönben az NB II-es Mezőkövesdnél töltötte, majd a nyáron visszatért Paksra, és az első hat fordulóban négyszer is kezdőként számított rá Bognár György vezetőedző. Szeptember 7-én a válogatott miatti szünetben pályára lépett a Dombóvár ellen 2–1-re megnyert NB III-as meccsen, ám lábközépcsonttörést szenvedett, és három hónapot ki kellett hagynia. Felépülése után elsőre 18 percet játszott a ZTE (0–1), majd kilenc percet az MTK Budapest (3–1) ellen, aztán a Kazincbarcika ellen már kezdett, és két góljával eldöntötte a párharcot.

„Örülök, hogy dupláztam a Kazincbarcika ellen, és ezzel végre segíteni tudtam a csapatnak – mondta lapunknak a pénteki edzés előtt Szendrei Ákos. – Akár ennél is jobban zárhattam volna a meccset, hiszen voltak még lehetőségeim, és gólpasszt is adhattam volna, de természetesen így is boldog vagyok! Nem biztos, hogy ez volt a legjobb mérkőzésem az első osztályban, de tény, először szereztem két gólt, így mindenképpen emlékezetes marad számomra. Mezőkövesdről egyébként is szép emlékeim vannak, hiszen tavasszal kölcsönjátékosként sikerült dupláznom a Honvéd ellen, a klub valamennyi dolgozójára szeretettel gondolok vissza, barátokat szereztem abban az időszakban. Nem kérdés, győzelemmel akarjuk zárni az évet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Nyíregyháza ellen otthon tartsuk a három pontot.”

Ami borítékolhatóan nem ígérkezik könnyű feladatnak. 

Alighanem sokan tudják, miután a Spartacus a 11. forduló után edzőt váltott (Szabó Istvánt Bódog Tamás követte a kispadon), elsőre gól nélküli döntetlent játszott Kisvárdán, aztán hazai környezetben 1–1-re végzett az előző idény ezüstérmesével, a Puskás Akadémiával, majd meglepetésre 3–1-re legyőzte a Ferencvárost a Groupama Arénában. Ezt követően viszont háromszor is pont nélkül maradt (0–3 a DVSC, 0–2 a DVTK és 0–1 az ETO ellen), és mert négy pont a hátránya a tizedik, már bennmaradó helyen álló Diósgyőrrel szemben, létfontosságú számára a pontszerzés.

„A Nyíregyházának jó képességű játékosai vannak, éppen ezért nehéz találkozóra számítok, de nekünk hazai pályán nyernünk kell, és ha sikerül, elmondhatjuk, nem rossz szezon van mögöttünk – mondta még Szendrei Ákos. – Mint mindig, ezúttal is felkészülünk az ellenfélből, arra számítok, a nehéz helyzetben lévő Spartacus nemcsak védekezni akar, hanem mindent elkövet a jó eredményért. Nem lesz egyszerű, de nyernünk kell!”

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
December 19., péntek
Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–1
December 20., szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
December 21., vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  2. ETO FC

17

9

5

3

34–17

+17

32

  3. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6

31

  4. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12

30

  5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3

28

  6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8

24

  7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3

23

  8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4

20

  9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6

19

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

17

3

5

9

18–32

–14

14

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20

11

 

 

