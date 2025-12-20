Zalaegerszeg: 2027-ig írt alá a középpályás

A ZTE a múlt héten három hosszabbítást jelentett be – akkor Csonka András, Gundel-Takács Bence és Várkonyi Bence írt alá 2027-ig –, ezúttal pedig a 26 éves középpályás, Kiss Bence kötelezte el magát. A jövő nyáron lejáró szerződését 2027-ig hosszabbította meg, és további egyéves opciót is tartalmaz a megállapodás.

Kiss 2024 januárjában Kecskemétről került Zalaegerszegre, a ZTE színeiben 65 tétmeccsen öt gólt és kilenc gólpasszt ért el.