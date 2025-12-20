Nemzeti Sportrádió

Négysáncverseny: Wellinger és Geiger visszatér a német csapatba

2025.12.20. 12:25
Andreas Wellinger (Fotó: AFP)
Az egyaránt volt világbajnok Andreas Wellinger és Karl Geiger visszatér a német síugró-válogatottba a december 28-tól január 6-ig tartó Négysáncversenyen.

Wellinger és Geiger sem volt jó formában, a közelmúltban ki is kerültek a csapatból és szünetet tartottak, de Stefan Horngacher szövetségi kapitány bejelentette, hogy a hagyományos versenysorozat négy állomásán ismét rajthoz állnak.

„Már most kijelenthetem, hogy biztosan ott lesznek Oberstdorfban. Mindenképpen magammal viszem őket, hiszen a két legjobb ugróm volt az elmúlt években” – jelentette ki a szezon végén távozó szakvezető.

Hozzátette, biztosan nem a megfelelő hozzáállás hiánya miatt került hullámvölgybe Wellinger és Geiger. A Négysáncversenyen azt várja tőlük, hogy újra formába lendüljenek a januári sírepülő világbajnokság és a februári téli olimpia előtt.

A duó ezen a hétvégén együtt edz a szlovéniai Planicában, hétfőn pedig a predazzói olimpiai edzőközpontban gyakorol.

 

Karl Geiger síugrás Négysáncverseny Andreas Wellinger
