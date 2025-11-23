Nemzeti Sportrádió

„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

2025.11.23. 20:11
Eberechi Eze (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Tottenham Hotspur 4–1-re kikapott az Arsenaltól az angol élvonal (Premier League) 12. fordulójában. A meccs pikantériáját többek között az adta, hogy az „ágyúsok” angol válogatott támadója, Eberechi Eze nyáron a „sarkantyúsokhoz” is közel állt, de végül Mikel Arteta csapatát választotta.

„Ki az az Eze? – válaszolt tréfásan a Tottenham mestere, Thomas Frank a játékos átigazolását firtató kérdésre pénteki sajtótájékoztatóján, majd a folytatásban dicsérte a támadót. – Egy remek futballistáról van szó, aki az Arsenalban játszik, abban a csapatban, amelyet le szeretnénk győzni.”

Nem tudni, hogy Eze hallotta-e a dán tréner szavait, de a pályán csattanós választ adott Franknak három gól képében.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)

 

