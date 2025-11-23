„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

„Ki az az Eze? – válaszolt tréfásan a Tottenham mestere, Thomas Frank a játékos átigazolását firtató kérdésre pénteki sajtótájékoztatóján, majd a folytatásban dicsérte a támadót. – Egy remek futballistáról van szó, aki az Arsenalban játszik, abban a csapatban, amelyet le szeretnénk győzni.”

Nem tudni, hogy Eze hallotta-e a dán tréner szavait, de a pályán csattanós választ adott Franknak három gól képében.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)

London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver

Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta

Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)