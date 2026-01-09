Balajcza Szabolcs: Szenvedély nélkül nincs siker

Balajcza Szabolcs igazi legenda Újpesten: a 46 éves egykori kiváló kapus 2006-tól 301 bajnoki mérkőzésen őrizte a lila-fehérek hálóját. A 2020 nyara óta a Puskás Akadémia kapusedzőjeként dolgozó szakember most visszatért egykori sikerei helyszínére, az új évet már újpestiként kezdte meg.

„Ez alapvetően gyors döntés volt, de egy hosszabb beszélgetéssorozat előzte meg. December közepén kezdtünk el egyeztetni az esetleges visszatérésről, én viszont erkölcsi szempontból meg akartam várni a bajnokság végét. December huszadika körül kezdett komolyabbá válni a dolog, karácsony előtt és után is folyamatosan beszélgettünk, majd január elején vált véglegessé a megállapodás. Itt szeretném megköszönni a Puskás Akadémiának is, hogy korrekt módon álltak a helyzethez, és elengedtek” – idézte fel a váltás körülményeit az Újpest FC honlapjának adott interjúban.

Balajcza Szabolcs a lila-fehéreknél nem egyedül látja el a kapusedzői teendőket: Elbert Andrással ketten trenírozzák Banai Dávidékat.

„Itthon szokatlan, külföldön teljesen bevett. Nyugaton, Csehországban, a lengyeleknél is régóta működik. Négy kapussal dolgozunk, ehhez ideális a két kapusedzős rendszer. Az elveink azonosak, kiegészítjük egymást. Rengeteget dokumentálunk, videózunk, elemzünk – óriási segítség Elbi, ebben egyértelműen ő az erősebb. Formálisan én vagyok a vezető kapusedző, de a mindennapi munkában együtt gondolkozunk, ötletelünk. Olyan edzéseket végzünk, amelyek valódi meccsszituációkat modelleznek: beadások, lábbal való játék, védési irányok. Ez nem improvizáció, hanem felépített rendszer, már a bemelegítéstől, az aktivizációtól kezdve” – avatott be a műhelytitkokba Balajcza.

A Puskás Akadémiánál Tóth Balázsból és Pécsi Árminból is nemzetközi szintű kapust faragó Balajcza Szabolcs most két tapasztalt játékossal, Riccardo Piscitellivel és Banai Dáviddal is együtt dolgozik, de a tréner szerint velük is lehet szintet lépni.

„Jó példa erre Markek Tamás esete a Puskás Akadémián: nem technikát változtattunk, hanem finomhangoltuk a pozícionálását és a mozgásait bizonyos helyzetekben. Fél év alatt hatalmas fejlődést ért el, NB II-ből az élvonal egyik legjobb kapusa lett. Mindig, mindenki esetében meg lehet találni a fejlesztendő területet.”

Az Újpest 18 fordulót követően 6 győzelemmel, 4 döntetlennel és 8 vereséggel a 8. helyről várja a folytatást a bajnokságban, előrelépésre tehát jócskán van lehetőség. Az első néhány nap tapasztalatai alapján a kapusedző elmondta: a játékosok mentalitását látva van ok a derűlátásra.

„Szerintem szenvedély nélkül nem lehet sikeresnek lenni, Újpesten pedig elfogadhatatlan egy játékostól. Most, az edzőtábor előtt azt látom, hogy a srácok fókuszáltak. Mindenki bizonyítani akar. Ennél többet most nem is lehet kérni – a többit majd a munka eldönti” – fogalmazott a szakember.