Majdnem kétméteres nigériai védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos
A 195 centiméter magas nigériai játékos a védelmet erősíti és a klub első szerzeménye a téli átigazolási időszakban. A ZTE FC tájékoztatása szerint a 19 éves Akpe Victory már együtt utazott el a csapattal a horvátországi edzőtáborba.
ZTE: nigériai játékos érkezett Litvániából – NS-infó
„A klub az első pillanattól kezdve egyértelműen jelezte a szándékát, és a vezetőség hisz a képességeimben, a fejlődésemben. Szeretnék a lehető leghamarabb alkalmazkodni és megharcolni a pozíciómért a csapatban. Kiegyensúlyozott teljesítményre fogok törekedni, és segíteni a csapatot, hogy újra az európai porondon szerepelhessen – idézte a klub hivatalos honlapja az új szerzeményt. – Rendkívül pozitív volt az első találkozás. A csapattársak, a szakmai stáb rendkívül befogadó, profi környezetet teremtett, ahol kemény munkával nincs akadálya a fejlődésnek. Köszönöm innen is a meleg fogadtatást, a támogatást, és ígérem, hogy mindent megteszek a klubért, harcolok a címerért, és minden percet úgy töltök a pályán, mintha egy döntőt játszanánk.”
Akpe – aki a litván FK Bangától érkezett, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, köztük két alkalommal a Konferencialigában is, s három gólpasszt jegyzet – 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá, ami további egy év opciót is tartalmaz.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek:
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)