Majdnem kétméteres nigériai védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

„A klub az első pillanattól kezdve egyértelműen jelezte a szándékát, és a vezetőség hisz a képességeimben, a fejlődésemben. Szeretnék a lehető leghamarabb alkalmazkodni és megharcolni a pozíciómért a csapatban. Kiegyensúlyozott teljesítményre fogok törekedni, és segíteni a csapatot, hogy újra az európai porondon szerepelhessen – idézte a klub hivatalos honlapja az új szerzeményt. – Rendkívül pozitív volt az első találkozás. A csapattársak, a szakmai stáb rendkívül befogadó, profi környezetet teremtett, ahol kemény munkával nincs akadálya a fejlődésnek. Köszönöm innen is a meleg fogadtatást, a támogatást, és ígérem, hogy mindent megteszek a klubért, harcolok a címerért, és minden percet úgy töltök a pályán, mintha egy döntőt játszanánk.”

Akpe – aki a litván FK Bangától érkezett, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, köztük két alkalommal a Konferencialigában is, s három gólpasszt jegyzet – 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá, ami további egy év opciót is tartalmaz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)