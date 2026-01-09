Nemzeti Sportrádió

Majdnem kétméteres nigériai védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 11:00
null
Akpe Victory (Fotó: ZTE FC)
Címkék
ZTE FC NB I Akpe Victory Zalaegerszeg
Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport értesülése, a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg pénteken délelőtt hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette a nigériai Akpe Victoryt.

A 195 centiméter magas nigériai játékos a védelmet erősíti és a klub első szerzeménye a téli átigazolási időszakban. A ZTE FC tájékoztatása szerint a 19 éves Akpe Victory már együtt utazott el a csapattal a horvátországi edzőtáborba.

Labdarúgó NB I
2026.01.06. 13:07

ZTE: nigériai játékos érkezett Litvániából – NS-infó

A 19 éves belső védő, Akpe Victory a Bangától jött, kedden a csapattal edzett és várhatóan szerződést is kaphat.

„A klub az első pillanattól kezdve egyértelműen jelezte a szándékát, és a vezetőség hisz a képességeimben, a fejlődésemben. Szeretnék a lehető leghamarabb alkalmazkodni és megharcolni a pozíciómért a csapatban. Kiegyensúlyozott teljesítményre fogok törekedni, és segíteni a csapatot, hogy újra az európai porondon szerepelhessen – idézte a klub hivatalos honlapja az új szerzeményt. – Rendkívül pozitív volt az első találkozás. A csapattársak, a szakmai stáb rendkívül befogadó, profi környezetet teremtett, ahol kemény munkával nincs akadálya a fejlődésnek. Köszönöm innen is a meleg fogadtatást, a támogatást, és ígérem, hogy mindent megteszek a klubért, harcolok a címerért, és minden percet úgy töltök a pályán, mintha egy döntőt játszanánk.”

Akpe – aki a litván FK Bangától érkezett, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, köztük két alkalommal a Konferencialigában is, s három gólpasszt jegyzet – 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá, ami további egy év opciót is tartalmaz.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: 
Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

 

ZTE FC NB I Akpe Victory Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Felkészülés: a DVTK hétgólos meccsen nyert a Genk ellen

Labdarúgó NB I
27 perce

A sorozatban nyolcadik újabb bajnoki cím megszerzése a Ferencváros elsődleges célja

Labdarúgó NB I
1 órája

Bogdán Ádám a Debreceni VSC új sportigazgatója – hivatalos

Labdarúgó NB I
1 órája

FTC: tovább dolgoznak Keita ügyében, Romao nem eladó – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája

Varga Ádámot visszarendelte a Ferencváros

Labdarúgó NB I
4 órája

Balogh Norbert: Egyedül, szívességek nélkül indultam a nulláról

Labdarúgó NB I
7 órája

Szerződtette az ősszel Zalaegerszegen futballozó védőt és szélsőt az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája

Lukács Dánielért ajánlatot tett a Fradi – várnak a válaszra

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:32
Ezek is érdekelhetik