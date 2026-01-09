Gyász: elhunyt Uljana Szemjonova, a legendás szovjet kosaras

Hetvenhárom éves korában távozott a nemzetközi női kosárlabda egyik legendája, Uljana Szemjonova. A wbasket.hu szaklap pénteki tájékoztatása szerint a 213 centis center másfél tizeden át – 1970 és 1985 között – meghatározta a női szakágat, magassága és ereje miatt a gyűrű alatt gyakorlatilag megállíthatatlan volt pályája csúcsán. A válogatottban elért sikerei mellett 11 alkalommal hódította el a TTT Rigával az Euroliga jogelődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), ezzel a mai napig csúcstartó. A BEK-ben 1975-ben az olasz Geas ellen egymaga 54 pontot dobott. Sokat elárul dominanciájáról, hogy egyetlen tétmérkőzést sem veszített el a szovjet nemzeti csapatban, így egyetlen ezüstérme vagy bronzérme sem volt a világversenyekről.

A lett származású Szemjonova az akkori politikai rendszerben csak pályafutása végén kapta meg a lehetőséget, hogy Nyugat-Európában is megmutathassa tudását, ekkor a spanyol Tintorettóban és a francia Valenciennes-ben légióskodott. 1993-ban az első nem amerikai női játékos lett, akit beválasztottak a sportági Hírességek Csarnokába, majd 2007-ben a nemzetközi szövetség (FIBA) is beválasztotta a halhatatlanok közé.