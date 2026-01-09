Papp Dániel: Jelentős márkává nőtte ki magát a Sportgála

– A Sportgálát az M4 Sport képernyőjén lehet követni immár több mint tíz éve. Mit jelent a gála a közmédiának?

– A közmédia a magyar sport otthona, így számunkra alapvető, hogy a Nemzeti Sport Gálát az M4 Sport csatornán élőben közvetítsük. A közmédia sportcsaládja – az M4 Sport, az M4 Sport+, a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport kollégái – egész évben azért dolgozik, hogy a magyar sportrajongók valamennyi fontos sporteseményt átélhessék, legyen az az országhatáron belül, határon túl vagy szerte a világban. Magyarok millióihoz juttatjuk el a jelentős sportpillanatokat, a legtöbb sportágban megmutatjuk a magyarok hazai és nemzetközi szerepléseit. Megtisztelő, hogy a Nemzeti Sport Gálán a sportolókat – akik egész évben dolgoznak, hajtanak, küzdenek magukért és országunkért – ezen az estén az Operaházban elismerjük; köszöntsük a legjobbak közül is a legkiválóbbakat. Ez motiváció lehet a magyar sport valamennyi szereplőjének, egyben a jövő generációjának, az utánpótlásnak.

– Mit mutatnak a számok, mennyien kapcsolnak a gála idején az M4 Sportra?

– A Nemzeti Sport Gála olyan unikális, sportévösszegző, érzelmes és látványos esemény, amely a képernyőn keresztül széles közönséget képes megszólítani – még olyanokat is, akik nem néznek mindennap sporteseményeket, ezért ez a televíziós közvetítés lehetőséget ad arra, hogy sokan egyszerre, közösen éljék át ezt az ünnepet. Az elmúlt években már jelentős márkává nőtte ki magát az Év Sportolója Gála – idéntől Nemzeti Sport Gála –, amelyet a nézettségi adatok is megerősítettek, hiszen 2023-ban a Sportgála nézettsége meghaladta a százezer főt, amit a következő évben meg tudtunk duplázni.

– A díjak közül az Év sportpillanatáról az M4 Sport honlapján szavazók is dönthetnek. Mennyire mozgatja meg a magyar sportkedvelőket, hogy szavazhatnak a tíz jelöltre?

– Ebben a kategóriában a nézők ténylegesen befolyásolhatják a döntést az online voksolással. Ez sokak számára külön élményt ad, mert közvetlenül „szurkolhatnak” egy emlékezetes pillanatnak. Egész évben a legolvasottabb online felületek között van az m4sport.hu és a nemzetisport.hu weboldala – naponta több százezer felhasználóhoz jutnak el sporthíreink. Az Év sportpillanatára idén több mint tizenhatezren szavaztak.

– Évek óta ad át díjat a Sportgálán. Melyik a kedvenc emléke a korábbi gálákról?

– Az Év sportpillanata díj mindig is kapcsolódott az M4 Sporthoz, hiszen a nézőink, olvasóink szavazhatják meg a legjelentősebb momentumot. Valamennyi díjátadó emlékezetes, de számomra leginkább az, amikor Vogel Somának adhattam át a díjat. Két gyerekem is vízilabdázik, ezért ők annak szurkoltak, hogy Soma védése kapja a díjat.

– Sportoló gyermekek édesapjaként hogy látja: ez a generáció is érdeklődik a magyar sport és a Sportgála iránt?

– A Sportgála jelöltjei között szereplő, népszerű, fiatal sportolók – például Márton Luana, Kós Hubert vagy Gulyás Michelle – aktív közösségi médiajelenlétüknek köszönhetően a fiatalabbakat is elérik, megszólítják. Az esemény idején az Operaház előtt rendszeresen száznál is több rajongó várakozik aláírásokért, fotókért – nagy részük általában gyermek. Szerintem aki a sportban aktívan szerepet vállal, az tudja, hogy mennyire fontosak a példaképek. A ma generációjánál ez ugyanígy van. Csak megváltozott, hogy ezt milyen módon teszik. A fiatalok számára a közösségi felületek a fő csatornák, ahol találkozhatnak a hőseikkel, ezért ott követik őket. A Sportgála azért különleges alkalom, mert a helyszínen egyszerre rengeteg magyar sportolót lehet elcsípni egy szelfire vagy egy autogramra. A nézettségi adatok alapján elmondható, hogy a Sportgála nem kizárólag a felnőtt nézői réteget szólítja meg, hanem a gyermek- és fiatalkorú közönség körében is releváns tartalomként jelenik meg. A sporteseményekhez és sportolói narratívákhoz kapcsolódó médiatartalmakról szóló kutatások rámutatnak arra, hogy ezek a közvetítések hozzájárulhatnak a közösségi élmény erősítéséhez és példaképeket adhatnak a fiataloknak. A Sportgála ezáltal túlmutat a sportteljesítményen, és a sportolók társadalmi szerepét, normaközvetítő funkcióját is láthatóvá teszi.