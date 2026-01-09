Nemzeti Sportrádió

A Ligue 1-ből az MLS-be távozott a korábbi debreceni légiós – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 09:57
Az MLS-ben folytatja Hamzat Ojediran (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lens Hamzat Ojediran Colorado Rapids
Az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Colorado Rapids saját hivatalos oldalain jelentette be Hamzat Ojediran megszerzését.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy megszereztünk egy Ojediran-kaliberű játékost. Nagyszerű kisugárzása van a pályán, rendkívül fegyelmezett a védekezésben. Nagyszerűen illik a Matt Wells vezetőedző által elképzelt szerkezetbe” – áradozott az új szerzeményről Pádraig Smith, a Colorado Rapids elnöke.

Hamzat Ojediran 2022 telén érkezett Debrecenbe, ahol a következő bő másfél évben 32 bajnokin szerepelt. A Loki 2024 őszén adta el a védekező középpályást a Lensnak, ahol első idényében 17 Ligue 1-meccsen egyszer volt eredményes, ám 2025 őszén egyetlen játékperc lehetőséget sem kapott.

A 22 éves nigériai labdarúgó 2029 nyaráig kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel további két évre szóló opciós hosszabbítási lehetőség is.

A Colorado a 2025-ös bajnokságban a nyugati főcsoport 11. helyén végzett, így nem jutott be a rájátszásba.

 

Lens Hamzat Ojediran Colorado Rapids
Legfrissebb hírek

Ligue 1: győzött a Toulouse otthonában, így biztosan élen marad a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.02. 23:05

Francia Kupa: továbbjutott a Lens és az Angers, a Brest máris búcsúzott

Francia labdarúgás
2025.12.19. 23:22

Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

Francia labdarúgás
2025.12.06. 20:50

Negóék a 95. percben mentettek pontot

Francia labdarúgás
2025.11.08. 20:53

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42

Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG, idegenben kapott ki a Marseille

Francia labdarúgás
2025.10.25. 22:57

Az utolsó meccs 89. percében megdőlt a francia bajnokság idénybeli egyfordulós gólrekordja

Francia labdarúgás
2025.10.19. 22:58

Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.10.04. 23:05
Ezek is érdekelhetik