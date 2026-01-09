A Ligue 1-ből az MLS-be távozott a korábbi debreceni légiós – hivatalos

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy megszereztünk egy Ojediran-kaliberű játékost. Nagyszerű kisugárzása van a pályán, rendkívül fegyelmezett a védekezésben. Nagyszerűen illik a Matt Wells vezetőedző által elképzelt szerkezetbe” – áradozott az új szerzeményről Pádraig Smith, a Colorado Rapids elnöke.

Hamzat Ojediran 2022 telén érkezett Debrecenbe, ahol a következő bő másfél évben 32 bajnokin szerepelt. A Loki 2024 őszén adta el a védekező középpályást a Lensnak, ahol első idényében 17 Ligue 1-meccsen egyszer volt eredményes, ám 2025 őszén egyetlen játékperc lehetőséget sem kapott.

A 22 éves nigériai labdarúgó 2029 nyaráig kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel további két évre szóló opciós hosszabbítási lehetőség is.

A Colorado a 2025-ös bajnokságban a nyugati főcsoport 11. helyén végzett, így nem jutott be a rájátszásba.