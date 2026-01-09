FTC: tovább dolgoznak Keita ügyében, Romao nem eladó – NS-infó

Mint arról csütörtökön már beszámoltunk, a Ferencváros megérkezett a spanyolországi La Mangába, ahol január 8. és 16. között edzőtáborozik. A 32-es névsorból hiányzik az október óta sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann, valamint a szerb csatár, Alekszandar Pesics, akivel kapcsolatban már jeleztük, távozna a klubtól, ezért nem kellett elutaznia az edzőtáborba (a nyárig szól a szerződése, átigazolási díj ellenében távozhat).

Bekerült viszont az utazók közé Naby Keita, aki eredetileg január 16-ig van kölcsönben az FTC-nél a német Bundesligában szereplő Werder Brementől, a Nemzeti Sport információi szerint azonban a brémaiak már tárgyalásokba kezdtek a játékos menedzserével, hogy megtalálják a legjobb megoldást. Úgy tudjuk, a Ferencváros is tovább dolgozik a 30 éves guineai középpályás ügyén.

Ugyancsak elutazott a kerettel a 21 éves ghánai középső védő, Say Shadirac, akit tavaly nyáron Finnországba adott kölcsön a zöld-fehér klub, de az év végén visszatért és a csapattal tartott az edzőtáborba.

Szintén a Ferencvároshoz kapcsolódó hír, hogy a Botafogo a legnagyobb brazil tv-csatorna szerint visszalépett Júlio Romao megszerzésétől, mivel a brazil klub opciós kölcsönszerződésben gondolkodott, lapunk értesülései szerint azonban az FTC nem tervezi az eladását, mivel fontos játékosnak gondolják.

Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio ajánlatot tett a Ferencvárosnak Tóth Alexért, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne. Az olasz klubhoz kapcsolódó hír, hogy Mattéo Guendouzi elhagyta a csapatot, a török Fenerbahce ugyanis pénteken hivatalos honlapján bejelentette, hogy négy és fél éves szerződést kötött a 26 éves középpályással.

A Ferencvárost kerestük a hírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

A Ferencváros kerete a spanyolországi edzőtáborba:

A FERENCVÁROSI TC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 8–16., La Manga (Spanyolország)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Spanyolország)

Január 10., szombat, 15.30: Ferencváros–Holstein Kiel (német II.)

Január 12., hétfő: Ferencváros–SK Rapid (osztrák)

Január 15., csütörtök: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)