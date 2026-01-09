Los Angeles 2028: maximális létszámot céloz meg a Magyar Triatlonszövetség

A Magyar Triatlonszövetség az olimpiai felkészülést végző keretet három részre osztotta, „a piramis csúcsát jelentő” A-keret tagjai kiemelt támogatásban részesülnek, az ő céljuk egyértelműen az ötkarikás kvóták megszerzése. Ezen a szinten kilenc triatlonos szerepel: a férfiaknál az Európa-bajnok, Supertri-győztes, a világbajnoki sorozat elmúlt három szezonját egyaránt a legjobb tízben záró Lehmann Csongor, az aquatlon-világbajnok, U23-as vb-ezüstérmes, olimpiai távon világkupa-dobogós Kropkó Márton, az olimpiai 7., Európa-bajnoki ezüstérmes Bicsák Bence, illetve Dévay Márk és Kiss Gergely. A nőknél a szülés után visszatérő és harmadik ötkarikás részvételét megcélzó Kuttor-Bragmayer Zsanett mellett az U23-as vb-bronzérmes Kropkó Márta, a tavaly a juniorok között világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes Szalai Fanni, valamint a 2024-es U23-as világbajnok Horváth Karolina található a névsorban.

„Az A-keretet Kropkó Mártonnal kiegészülve ugyanaz a nyolc versenyzőnk alkotja, akik az LA10-es keretnek is a tagjai. Ők részesülnek kiemelt támogatásban, az ő céljuk egytől egyig az olimpiai kvótaszerzés. Hiszünk benne, hogy maximális létszámban tudjuk a magyar színeket képviselni a Los Angeles-i olimpián, azaz egyéniben három fiú és három lány is kijut, emellett a vegyes váltónk is kivívja a szereplés jogát” – mondta Lipták Tamás szövetségi kapitány.

Fotó: Magyar Triatlonszövetség

A szakvezetés várakozásai szerint a férfiaknál az előző ciklushoz hasonlóan nagy verseny alakulhat ki a csapatba kerülésért, míg a női szakágban a fiatal tehetségek berobbanása és a rutinos versenyzők visszatérése ad okot a bizakodásra.

A közlemény kitért rá, hogy a kvalifikációs időszak várhatóan május közepén kezdődik és két évig tart majd, a belső válogatási elveket pedig a hazai szövetség a hivatalos nemzetközi menetrend véglegesítése után hirdeti ki.

A B-keretben Dévay Zsombor, Dobi Gergő, Kovács Gyula, Pusztai Dóra és Szobácsi Laura szerepel, míg a legfiatalabbakat felsorakoztató C-keretben Holba Zsombor és Szűcs András fejlődését segíti a szövetség.

Az MTSZ a közleményben hangsúlyozta: a magyar versenyzők az elmúlt időszakban bizonyították, hogy a világelithez tartoznak, ehhez a honi szövetség és az állami sportirányítás a jövőben is minden szakmai és anyagi feltételt biztosít.