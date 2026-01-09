Kosárlabda: egy évre kitiltották a játékvezetőt meglökő szurkolót

A címvédő DVTK 83–66-ra kikapott a bajnokságban listavezető Pécs otthonában a női kosárlabdázók Magyar Kupájának szerdai negyeddöntőjében, így nem lesz ott az éppen Miskolcon sorra kerülő final fourban.

A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy a második negyedben egy általa vitatott bírói ítélet után az egyik néző nagyot lökött Nagy Viktor játékvezetőn. A vétkest a pécsi csarnok biztonsági személyzete azonnal kivezette a létesítményből.

Pénteken a klub közleményt adott ki az esetről, és hangsúlyozta, hogy az elkövetőt egy évre kitiltották a csapat mérkőzéseiről.

„Az NKA Universitas Pécs sajnálja és határozottan elítéli azt az elfogadhatatlan szurkolói cselekményt, amely az NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM Magyar Kupa-negyeddöntő mérkőzésen történt. Egy magáról megfeledkezett, 62 éves néző ülőhelyéről felállva, a nézőtérről átnyúlva a mérkőzés közben meglökte az egyik játékvezetőt.

A sportpályákon semmilyen körülmények között nem megengedett az ilyen jellegű szurkolói magatartás. Az elkövetőt a biztonsági személyzet azonnal intézkedés alá vonta és előállította. Személyes adatait jegyzőkönyvben rögzítették, amely alapján – függetlenül attól, hogy az érintett azonnali megbánást tanúsított – a szükséges jogi lépések megtételére kerül sor.

Klubunk hangsúlyozza, hogy az ilyen cselekmények súlyosan sértik a sport szellemiségét, és az elkövető magatartása veszélyezteti az NKA Universitas Pécs jó hírnevét, amelyet a klub semmilyen formában nem tolerál.

A Kosárlabda Akadémia Sport Kft. a játékvezetőt meglökő elkövetőt 2027. január 31. napjáig kitiltotta az NKA Universitas Pécs által rendezett valamennyi kosárlabda-mérkőzésről. Egyúttal a szabályt sértő szurkoló személyes adatait megküldjük a szövetségnek, valamint az NB I-es tagszervezeteknek.

Az NKA Universitas Pécs ezúton is elnézést kér Nagy Viktor játékvezetőtől az őt ért sérelemért. Klubunk továbbra is elkötelezett a sportszerűség, a biztonságos mérkőzésrendezés és a tiszteletteljes szurkolói viselkedés mellett, és határozottan fellép minden olyan magatartással szemben, amely ezen alapértékeket sérti” – olvasható a klub hivatalos honlapjára felkerült közleményben.