Premier League: megosztozott a pontokon a Leeds és a Manchester United

Mindössze egy kaput eltaláló lövést és kevés igazán nagy helyzetet hozott a Manchester United leedsi vendégszereplésének első félideje. A hazaiak részéről Dominic Calvert-Lewin volt a legveszélyesebb, ő két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott. A legnagyobb sansz viszont kétségkívül a manchesteri Lenny Yoróé volt: a francia U21-es válogatott hátvéd fejesénél hatalmas bravúrra volt szüksége a hárításhoz Lucas Perrinek, a vendéglátók brazil kapusának.

A második félidő elején aztán Senne Lammensnek, az MU kapusának is akadt dolga Gabriel Gudmundsson rövid sarokra tartó lövésénél – a belga is sikerrel oldotta meg a korántsem könnyű feladatot. A 62. percben aztán már ős is tehetetlennek bizonyult: a magasan meghúzott manchesteri védővonal mögé belöbbölt labdával Brenden Aaronson gyalogolt a kapuig, és a jobb alsóba lőtt. Jóformán még le sem csendesedett az ünneplés a lelátón, amikor Joshua Zirkzee passzával Matheus Cunha lépett ki, és a bal alsóba gurított. A manchesteriek brazil válogatott csatára a 81. percben aztán még a kapufát is eltalálta, de ennél tovább senki sem jutott, így a játék képe alapján reális 1–1-es döntetlennel végződött a mérkőzés.

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)

Newcastle United–Crystal Palace 2–0 (Bruno Guimaraes 71., Thiaw 78.)

Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1 (B. Davies 30., ill. Brobbey 80.)

Everton–Brentford 2–4 (Beto 66., T. Barry 90+1., ill. I. Thiago 11., 51., 88., N. Collins 50.)

Fulham–Liverpool 2–2 (H. Wilson 17., Reed 90+7., ill. Wirtz 57., Gakpo 90+4.)

Manchester City–Chelsea 1–1 (Reijnders 42., ill. Enzo Fernández 90+4.)

Szombaton játszották

AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Csan 31. – 11-esből, M. Mané 41.)

Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)

Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)