Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig

A magyar férfi kézilabda-válogatott a hét elején Felcsúton megkezdte a felkészülést az egy hét múlva rajtoló dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. Az első nagy tornájára készülő Pergel Andrej az NSO Tv kérdésére elárulta, milyen érzésekkel jött haza Spanyolországból, mit vár magától és a csapattól a közelgő kontinensviadalon.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC) A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia