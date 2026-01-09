Nemzeti Sportrádió

Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 10:49
null
Pergel Andrej gyerekkori álma válhat valóra az Eb-szerepléssel (Fotó: NSO Tv)
Címkék
kezilabda Pergel Andrej magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda Európa-bajnokság
A magyar férfi kézilabda-válogatott a hét elején Felcsúton megkezdte a felkészülést az egy hét múlva rajtoló dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. Az első nagy tornájára készülő Pergel Andrej az NSO Tv kérdésére elárulta, milyen érzésekkel jött haza Spanyolországból, mit vár magától és a csapattól a közelgő kontinensviadalon.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete: 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

A válogatott felkészülési programja:
2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Kapcsolódó tartalom

Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

A jobbszélső beszélt hasfalsérüléséről, a nyári hazatérésről és a válogatott esélyeiről is.

Bánhidi Bence: Hetven százalék esélyt adok arra, hogy játszom az Európa-bajnokságon

A legjobb nyolc közé mindenképpen szeretne bejutni a válogatott csapatkapitánya.

Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései: 
2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland

Kapcsolódó tartalom

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Az Európa-bajnokság előtti egyetlen hazai felkészülési mérkőzését vívja a magyar férfi kézilabda-válogatott péntek este.

Chema Rodríguez: Bárkiből lehet a csapat új vezére

A péntek este hét órakor, a győri Audi Arénában megrendezendő összecsapás szünetében búcsúztatják el Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét.

 

kezilabda Pergel Andrej magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

Kézilabda
1 órája

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Kézilabda
6 órája

Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

Kézilabda
Tegnap, 8:36

Bánhidi Bence: Hetven százalék esélyt adok arra, hogy játszom az Európa-bajnokságon

Kézilabda
2026.01.07. 21:06

Chema Rodríguez: Bárkiből lehet a csapat új vezére

Kézilabda
2026.01.07. 19:28

A magyar–román meccs szünetében búcsúzik három kézilabdaklasszisunk

Kézilabda
2026.01.07. 18:50

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

Chema Rodríguez: Megvannak a képességeink ahhoz, hogy felvegyük a harcot a legjobbakkal

Kézilabda
2026.01.06. 12:29
Ezek is érdekelhetik