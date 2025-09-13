Nemzeti Sportrádió

A Tottenham szünet után döntötte el a londoni rangadót

2025.09.13. 20:26
Micky van de ven (középen) gólját ünneplik a társak (Fotó: Getty Images)
West Ham United Tottenham Premier League
A Tottenham 3–0-s győzelmet aratott a West Ham United otthonában a Premier League 4. fordulójában.
Angol labdarúgás
3 órája

Woltemade volt a nyerőember, először győzött a Newcastle

A Wolverhampton továbbra is pont nélkül áll, a Leeds a ráadásban szerzett öngóllal maradt alul a Fulham otthonában.

A West Ham két komoly vereséggel és egy Ligakupa-kieséssel kezdte a bajnokságot, ám a válogatott szünet előtt legyőzte a Nottinghamet, így a csapat háza táján abban reménykedhettek, hogy a lendület kitart a Tottenham ellen is. A Spurs két győzelem után a Bournemouth együttesétől kapott ki.

Az első félidőben csak érvénytelen gólig jutottak a vendégek, Cristian Romero fejesét azért nem adta meg Jarred Gillett játékvezető, mert Micky van de Ven szabálytalankodott Kyle Walker-Petersszel szemben.

Szünet után már érvényes gólt szerzett a Spurs, a csapatban most bemutatkozó Xavi Simons szögletét Pape Matar Sarr az ötösről fejelte a jobb felső sarokba. Hét perccel később még nagyobb bajba került a West Ham, Tomás Soucek csúszott rá csúnyán Joao Palhinha lábára, és Gillett azonnal felmutatta a piros lapot.

Az emberelőnyt gyorsan kihasználta a Tottenham, Romero nagyszerű előreívelését Lucas Bergvall 10 méterrel fejelte a kapuba, ez volt a svéd középpályás első gólja a Premier League-ben. A 64. percben az előrehúzódó Van de Ven megszerezte a harmadikat, és beállította a végeredményt.

A Tottenham a harmadik győzelmét ünnepelhette, míg a West harmadszor maradt alul az idényben.

Angol labdarúgás
5 órája

Az Arsenal elrontotta Ange Postecoglou bemutatkozását

A duplázó Martin Zubimendi hatalmas góllal szerzett vezetést, Viktor Gyökeres is eredményes volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ 
West Ham United–Tottenham Hotspur 0–3 (P. M. Sarr 47., Bergvall 57., Van de Ven 64.)
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61. – 11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! 
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Arsenal4319–1+89
2. Tottenham4318–1+79
3. Liverpool338–4+49
4. Bournemouth4316–5+19
5. Chelsea3217–1+67
6. Sunderland42115–3+27
6. Everton42115–3+27
8. Crystal Palace4134–1+36
9. Newcastle41213–305
10. Fulham41213–4–15
11. Manchester United31114–404
12. Brighton & Hove Albion41124–6–24
13. Nottingham Forest41124–8–44
14. Leeds United41121–6–54
15. Manchester City3125–4+13
16. Burnley3124–6–23
17. Brentford3123–5–23
18. West Ham4134–11–73
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton442–9–70

 

