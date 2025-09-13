A Tottenham szünet után döntötte el a londoni rangadót

A West Ham két komoly vereséggel és egy Ligakupa-kieséssel kezdte a bajnokságot, ám a válogatott szünet előtt legyőzte a Nottinghamet, így a csapat háza táján abban reménykedhettek, hogy a lendület kitart a Tottenham ellen is. A Spurs két győzelem után a Bournemouth együttesétől kapott ki.

Az első félidőben csak érvénytelen gólig jutottak a vendégek, Cristian Romero fejesét azért nem adta meg Jarred Gillett játékvezető, mert Micky van de Ven szabálytalankodott Kyle Walker-Petersszel szemben.

Szünet után már érvényes gólt szerzett a Spurs, a csapatban most bemutatkozó Xavi Simons szögletét Pape Matar Sarr az ötösről fejelte a jobb felső sarokba. Hét perccel később még nagyobb bajba került a West Ham, Tomás Soucek csúszott rá csúnyán Joao Palhinha lábára, és Gillett azonnal felmutatta a piros lapot.

Az emberelőnyt gyorsan kihasználta a Tottenham, Romero nagyszerű előreívelését Lucas Bergvall 10 méterrel fejelte a kapuba, ez volt a svéd középpályás első gólja a Premier League-ben. A 64. percben az előrehúzódó Van de Ven megszerezte a harmadikat, és beállította a végeredményt.

A Tottenham a harmadik győzelmét ünnepelhette, míg a West harmadszor maradt alul az idényben.