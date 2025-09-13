A Tottenham szünet után döntötte el a londoni rangadót

A West Ham két komoly vereséggel és egy Ligakupa-kieséssel kezdte a bajnokságot, ám a válogatott szünet előtt legyőzte a Nottinghamet, így a csapat háza táján abban reménykedhettek, hogy a lendület kitart a Tottenham ellen is. A Spurs két győzelem után a Bournemouth együttesétől kapott ki.
Az első félidőben csak érvénytelen gólig jutottak a vendégek, Cristian Romero fejesét azért nem adta meg Jarred Gillett játékvezető, mert Micky van de Ven szabálytalankodott Kyle Walker-Petersszel szemben.
Szünet után már érvényes gólt szerzett a Spurs, a csapatban most bemutatkozó Xavi Simons szögletét Pape Matar Sarr az ötösről fejelte a jobb felső sarokba. Hét perccel később még nagyobb bajba került a West Ham, Tomás Soucek csúszott rá csúnyán Joao Palhinha lábára, és Gillett azonnal felmutatta a piros lapot.
Az emberelőnyt gyorsan kihasználta a Tottenham, Romero nagyszerű előreívelését Lucas Bergvall 10 méterrel fejelte a kapuba, ez volt a svéd középpályás első gólja a Premier League-ben. A 64. percben az előrehúzódó Van de Ven megszerezte a harmadikat, és beállította a végeredményt.
A Tottenham a harmadik győzelmét ünnepelhette, míg a West harmadszor maradt alul az idényben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
West Ham United–Tottenham Hotspur 0–3 (P. M. Sarr 47., Bergvall 57., Van de Ven 64.)
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61. – 11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|2. Tottenham
|4
|3
|–
|1
|8–1
|+7
|9
|3. Liverpool
|3
|3
|–
|–
|8–4
|+4
|9
|4. Bournemouth
|4
|3
|–
|1
|6–5
|+1
|9
|5. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|6. Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|6. Everton
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|8. Crystal Palace
|4
|1
|3
|–
|4–1
|+3
|6
|9. Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|10. Fulham
|4
|1
|2
|1
|3–4
|–1
|5
|11. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|12. Brighton & Hove Albion
|4
|1
|1
|2
|4–6
|–2
|4
|13. Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|14. Leeds United
|4
|1
|1
|2
|1–6
|–5
|4
|15. Manchester City
|3
|1
|–
|2
|5–4
|+1
|3
|16. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|17. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|18. West Ham
|4
|1
|–
|3
|4–11
|–7
|3
|19. Aston Villa
|4
|–
|2
|2
|0–4
|–4
|2
|20. Wolverhampton
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0