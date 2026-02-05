Vívás: csak Pásztor Flóra főtáblás a torinói GP-viadalon

Női tőrözőink kifejezetten rossz napot zártak csütörtökön Torinóban: a fegyvernem Grand Prix-viadalának selejtezőjében 11 magyar léphetett pástra, ebből lett aztán végül tíz, hiszen Nekifor Erika sérülés miatt visszalépni kényszerült – Pásztor Flóra kiemeltként csak szombaton, a 64 között kapcsolódik be a versenybe.

Csütörtök estére kiderült, ezt sajnos a nők között egyedüli magyarként teszi meg, hiszen a társak közül a selejtezős „darálóból” senki sem keveredett ki győztesen.

Pénteken Torinóban a férfiak következnek, Szemes Gergő és Dósa Dániel kiemeltek, további 10 magyar tőröző viszont harcba indul a selejtezőben.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, TORINO

Tőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 5 győzelem/1 vereség, Kollár Anna 3/3, Papp Jázmin 3/3, Lupkovics Dóra 3/3, Marosi Gréta 3/3, Badar Szonja 3/3, Zhou Xinyao 3/3, Polonyi Petra 1/5, Wolf Eszter 1/5, Orosházi Csilla 0/6, Nekifor Erika sérülés miatt visszalépett. A 96 közé jutásért: Kondricz–Mohamad Fadly (szingapúri) 15:5, Kollár–Amr Hossny (egyiptomi) 15:13, Marosi–Badar 15:14, Papp–Atmaca (török) 15:13, Catarzi (olasz)–Lupkovics 15:5, Nagaze (japán)–Zhou 15:5. A 64 közé jutásért: Pinna (olasz)–Kondricz 15:14, Bianchin (olasz)–Papp 15:10, Franzoni (olasz)–Kollár 15:11, Poloziuk (ukrán)–Marosi 15:5