100 éve született Benedek Ferenc



A Csepeli MTK színeiben korábbi háromszoros magyar bajnok sportoló, majd mesteredző, szakíró lett. Edzői pályafutását olyan tanítványok tették ismertté, mint a kétszeres olimpiai bajnok Németh Ferenc, az öttusalegenda Balczó András, aztán Földi László, Maracskó Tibor vagy Villányi Zsigmond, Pajor Gábor, a junior-világbajnok Bodnár János, illetve Dobi Lajos, de Martinek János pályafutását is egyengette.

Edzői pályafutása csúcspontjának az 1960-as, római olimpia tekinthető, ahol két csepeli versenyző is rajthoz állt: Németh Ferenc egyéniben és csapatban, Balczó András pedig csapatban szerzett aranyérmet. Csepelen 2014-ben megkapta a díszpolgári címet. Tiszteletére hozták létre a Benedek Ferenc-díjat.

A kiváló sportember 2020. március 19- én, 94 esztendős korában hunyt el.

Testvére, a Németországban élő 98 éves Benedek Gábor olimpiai bajnok öttusázó.

