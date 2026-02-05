Nemzeti Sportrádió

Könnyedén megverte a Veszprém a sereghajtót a férfi kézilabda NB I-ben

2026.02.05.
Simán nyert a Veszprém (Fotó: handballveszprem.hu)
A címvédő Veszprém 14 mérkőzést követően is százszázalékos a férfi kézilabda NB I-ben azzal, hogy csütörtökön saját közönsége előtt 43–19-re legyőzte a sereghajtó Budakalászt.

A 16. percben 12–1 állt az eredményjelzőn, tehát már a mérkőzés első negyedében eldőlt a meccs. A második félidőben védekezésben már kevésbé volt éles a Veszprém, így 43–19-re győzte le a sereghajtó Budakalászt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
14. FORDULÓ 
ONE VESZPRÉM HC–CYEB-BUDAKALÁSZ 43–19 (20–6)
Veszprém, 600 néző. V: Dáné, Marton Zs.
VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4, Ali Zein 3, EL-DERA 8, PESMALBEK 5, Hesam 3, Gáncs-Pető 4. Csere: Appelgren (kapus), Lenne 1, Thiagus Petrus 1, LIGETVÁRI 3, Dodic 3, Adel 2, Molnár R. 4, Dopjera 2. Edző: Xavier Pascual
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 1/1, Korbel 3, Dávid M., Tyiskov 1, Polcar 2, Száva. Csere: Takács Á. (kapus), Mátés 1, FÓRIZS 6, Zakor 2, Tájok, Kovács Á. 1, Vuleta 1, Fekete G. 1, Szujó. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–1. 16. p.: 12–1. 22. p.: 16–3. 27. p.: 18–4. 35. p.: 25–10. 43. p.: 30–12. 50. p.: 37–14. 57. p.: 42–16
Kiállítások: 0, ill. 2 perc
Hétméteresek: 2/0, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Nem könnyű visszajönni egy ilyen hosszú szünetről, de a srácok nagyon komolyan vették a találkozót. A védelmünk nagyon intenzíven kezdett, Rodrigo Corrales is sokat segített a kapuban. Örülök, hogy mindenkit pályára tudtam küldeni, újakat és fiatalokat egyaránt, elégedett vagyok, és jöhet a következő lépés.
Csoknyai István: – A Veszprém játékosai nagyon jó állapotban vannak, duzzadnak az erőtől és az önbizalomtól, ennek megfelelően remekül is teljesítettek. Mi ezen a meccsen nagyon messze voltunk attól, amit szeretnénk, vagy amit kellene játszanunk, hogy meg tudjuk szorítani az erősebb csapatokat, vagy legalább több gólt tudjunk szerezni ellenük. Támadásban nagyon vékonyak voltunk, ezen javítani kell, mert a jövő héttől pontokat kell gyűjtenünk, hogy fel tudjunk zárkózni.

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
17.00: Csurgói KK–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC
18.00: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged
18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK
19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Veszprém1414572–389+18328
  2. Szeged151212529–416+11325
  3. Tatabánya13112410–370+4022
  4. FTC13715432–410+2215
  5. Győr1376401–398+314
  6. Gyöngyös1367353–376–2312
  7. PLER13526346–381–3512
  8. Csurgó14437392–401–911
  9. Balatonfüred13517347–386–3911
10. Budai Farkasok-Rév13346356–389–3310
11. Szigetszentmiklós14419368–417–499
12. NEKA13328352–389–378
13. Komló13229350–396–466
14. Budakalász142111383–473–905

 

 

