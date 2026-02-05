Könnyedén megverte a Veszprém a sereghajtót a férfi kézilabda NB I-ben

A 16. percben 12–1 állt az eredményjelzőn, tehát már a mérkőzés első negyedében eldőlt a meccs. A második félidőben védekezésben már kevésbé volt éles a Veszprém, így 43–19-re győzte le a sereghajtó Budakalászt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

14. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–CYEB-BUDAKALÁSZ 43–19 (20–6)

Veszprém, 600 néző. V: Dáné, Marton Zs.

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4, Ali Zein 3, EL-DERA 8, PESMALBEK 5, Hesam 3, Gáncs-Pető 4. Csere: Appelgren (kapus), Lenne 1, Thiagus Petrus 1, LIGETVÁRI 3, Dodic 3, Adel 2, Molnár R. 4, Dopjera 2. Edző: Xavier Pascual

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 1/1, Korbel 3, Dávid M., Tyiskov 1, Polcar 2, Száva. Csere: Takács Á. (kapus), Mátés 1, FÓRIZS 6, Zakor 2, Tájok, Kovács Á. 1, Vuleta 1, Fekete G. 1, Szujó. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–1. 16. p.: 12–1. 22. p.: 16–3. 27. p.: 18–4. 35. p.: 25–10. 43. p.: 30–12. 50. p.: 37–14. 57. p.: 42–16

Kiállítások: 0, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/0, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Nem könnyű visszajönni egy ilyen hosszú szünetről, de a srácok nagyon komolyan vették a találkozót. A védelmünk nagyon intenzíven kezdett, Rodrigo Corrales is sokat segített a kapuban. Örülök, hogy mindenkit pályára tudtam küldeni, újakat és fiatalokat egyaránt, elégedett vagyok, és jöhet a következő lépés.

Csoknyai István: – A Veszprém játékosai nagyon jó állapotban vannak, duzzadnak az erőtől és az önbizalomtól, ennek megfelelően remekül is teljesítettek. Mi ezen a meccsen nagyon messze voltunk attól, amit szeretnénk, vagy amit kellene játszanunk, hogy meg tudjuk szorítani az erősebb csapatokat, vagy legalább több gólt tudjunk szerezni ellenük. Támadásban nagyon vékonyak voltunk, ezen javítani kell, mert a jövő héttől pontokat kell gyűjtenünk, hogy fel tudjunk zárkózni.

