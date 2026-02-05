Nemzeti Sportrádió

Guardiola nem érti, miért nem játszhat Guéhi a Ligakupa-döntőben

2026.02.05. 10:17
A szabályok értelmében Guardiola nem számíthat a Ligakupa döntőjében a télen igazolt Guéhi játékára (Fotó: Getty Images)
Marc Guéhi Pep Guardiola angol Ligakupa Manchester City
A szerdai, Newcastle United elleni (3–1) győztes Ligakupa-elődöntőt követő sajtótájékoztatóján a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola kijelentette: szabályváltoztatást szeretne elérni annak érdekében, hogy Marc Guéhi pályára léphessen a döntőben – írja a BBC.

Mint ismert, Marc Guéhi január 19-én igazolt a manchesteri egyesülethez a Crystal Palace-tól, új klubja pedig január 13-án játszotta le a Ligakupa-elődöntő első mérkőzését. A Ligakupa lebonyolítási szabályai szerint azok a labdarúgók játszhatnak a március 22-i, londoni döntőben, akik vagy a téli átigazolási időszak lezárása, vagy az elődöntő első mérkőzése előtt csatlakoztak a klubhoz – ezek közül az a szempont érvényesül, amelyik hamarabb bekövetkezik.

A szabályok értelmében tehát nem szerepelhetne Guéhi a döntőben, amivel Pep Guardiola nem ért egyet – számolt be róla a BBC.

Remélhetőleg meg tudjuk győzni a Ligakupa rendezőit, annak érdekében, hogy Marc pályára léphessen” – mondta Guardiola.

Sok pénzért veszel egy játékost, aki nem játszhat egy olyan szabály alapján, amit nem is értek. Remélhetőleg meg tudják változtatni” – tette hozzá a menedzser.

A klub másik téli igazolása, Antoine Semenyo négy nappal az első mérkőzés előtt lett a keret tagja, így ő már biztosan játszhat a fináléban. „Antoine az első meccs előtt megérkezett, így játszhatott. És most a döntőben is így tehet. Miért ne játszhatna tehát Guéhi? Mi álljuk a fizetését, ő a mi játékosunk” – tette hozzá Guardiola.

A katalán mester arra kérte a klubot, mindenképpen kérvényezzék a módosítást, azonban hozzátette azt is, nem gondolja, hogy sikerrel járnak az ügyben.

A Ligakupa döntőjét március 22-én rendezik a Wembley Stadionban, a Manchester City ellenfele az Arsenal lesz. 

Angol labdarúgás
13 órája

Hazai pályán is két góllal győzte le a Newcastle-t, a Manchester City bejutott a Ligakupa-döntőbe

Története 10. Ligakupa-fináléjára készülhet a City, amely öt év után hódíthatja el újra a trófeát.

 

 

