Guardiola „haragszik” a Man. Cityre, amiért az nem költ elég pénzt átigazolásokra

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.03. 14:50
Pep Guardiola odaszúrt a riválisoknak... (Fotó: Getty Images)
Az utóbbi egy-két évben – amióta a Manchester City önmagához képest gyengébben teljesít – Pep Guardiola vezetőedző gyakran iróniával és szarkazmussal válaszol az újságírói kérdésekre. A katalán szakember az angol Ligakupa elődöntőjének visszavágója előtt sem fogta vissza magát ebből a szempontból...

A Manchester Cityt lassan egy évtizede irányító Pep Guardiola kedd délután tartott sajtótájékoztatót, amelynek apropója az volt, hogy a csapat szerdán a Newcastle Unitedet fogadja a Ligakupában. Az újságírók érthető módon az átigazolásokról is érdeklődtek kevesebb mint egy nappal azután, hogy lezárult a téli transzferpiac Angliában.

„Kissé szomorú és csalódott vagyok, mert az elmúlt öt évet figyelembe véve csak hetedikek vagyunk a Premier League legtöbbet költő klubjai között. Ez tény, nem vélemény kérdése. Azt akarom, hogy elsők legyünk ezen a listán, nem értem, hogy miért nem adunk ki több pénzt... Egy picit mérges vagyok emiatt. Ugyanakkor örülök is, mert korábban mindent megnyertünk annak köszönhetően, hogy mi költöttük a legtöbbet. Most hat másik csapaton a sor, hogy megnyerjék a PL-t, a Bajnokok Ligáját és az FA-kupát, hiszen több pénzt adtak ki nálunk az elmúlt öt évben. Hajrá, sok sikert nekik! Én várok...”

Guardiola szavai nyilvánvalóan abból a sértettségből fakadnak, hogy sokak szerint csak a pénznek köszönheti a manchesteri sikereit – köztük hat bajnoki címet, valamint a klub első és egyetlen BL-trófeáját –, miközben akadnak klubok, amelyeknek sok pénzzel sem sikerül csúcsra érni.


Az „égszínkékek” kétgólos előnyről várják a Newcastle UNited elleni elődöntő-visszavágót. A másik ágról a Chelsea és Arsenal közül kerül ki a finálé első résztvevője.

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Január 4., 21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)

 

