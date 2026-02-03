Guardiola „haragszik” a Man. Cityre, amiért az nem költ elég pénzt átigazolásokra

A Manchester Cityt lassan egy évtizede irányító Pep Guardiola kedd délután tartott sajtótájékoztatót, amelynek apropója az volt, hogy a csapat szerdán a Newcastle Unitedet fogadja a Ligakupában. Az újságírók érthető módon az átigazolásokról is érdeklődtek kevesebb mint egy nappal azután, hogy lezárult a téli transzferpiac Angliában.

"I don't understand how the club doesn't spend more money" 🗣️



Pep Guardiola believes Manchester City should have spent more on transfers and wishes the club were first in the five-year net spend table. pic.twitter.com/dyieTWdb3X — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 3, 2026

„Kissé szomorú és csalódott vagyok, mert az elmúlt öt évet figyelembe véve csak hetedikek vagyunk a Premier League legtöbbet költő klubjai között. Ez tény, nem vélemény kérdése. Azt akarom, hogy elsők legyünk ezen a listán, nem értem, hogy miért nem adunk ki több pénzt... Egy picit mérges vagyok emiatt. Ugyanakkor örülök is, mert korábban mindent megnyertünk annak köszönhetően, hogy mi költöttük a legtöbbet. Most hat másik csapaton a sor, hogy megnyerjék a PL-t, a Bajnokok Ligáját és az FA-kupát, hiszen több pénzt adtak ki nálunk az elmúlt öt évben. Hajrá, sok sikert nekik! Én várok...”

Guardiola szavai nyilvánvalóan abból a sértettségből fakadnak, hogy sokak szerint csak a pénznek köszönheti a manchesteri sikereit – köztük hat bajnoki címet, valamint a klub első és egyetlen BL-trófeáját –, miközben akadnak klubok, amelyeknek sok pénzzel sem sikerül csúcsra érni.



Az „égszínkékek” kétgólos előnyről várják a Newcastle UNited elleni elődöntő-visszavágót. A másik ágról a Chelsea és Arsenal közül kerül ki a finálé első résztvevője.

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Január 4., 21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)