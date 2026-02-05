Kiállnak Bondár Anna mellett a korábbi kiváló magyar sportolók és a Sportdiplomáciai Főosztály

Megszólalt Gyurta Dániel, Szabó Bence, Vincze Ottó, Gór-Nagy Miklós, Szécsi Zoltán és Bárdosi Sándor is, és abban mind egyetértenek, hogy az ukrán teniszező tette nem feltétlenül egyezik meg a sport szellemiségével.

„Teljes mellszélességgel kiállok Bondár Anna mellett. A sport világában a kézfogás egy ősi jelkép, ami a napi aktuálpolitika felett kell álljon, ez a kölcsönös tisztelet jele két egyenrangú fél között. Azzal, hogy ez elmaradt, sajnos pont az a sporttársi gesztus veszett el, ami a legnehezebb időkben is képes lenne az emberséget megőrizni a pályán. Anna a helyzethez mérten rendkívül profin és méltósággal reagált. Számunkra a sport tisztasága és a fair play a legfontosabb, és fontos, hogy a magyar sportolókat ilyen helyzetekben is egy emberként támogassuk” – fogalmazott a 2012-es londoni olimpián a férfi 200 méteres mellúszást megnyerő Gyurta Dániel.

„A sportnak meg kell maradnia a sportnak. A pályán kultúrák vetélkednek, emiatt különösen fontos a tisztaság megőrzése. Én sportolóként mindig megadtam a tiszteletet az ellenfeleimnek, ugyanakkor mindig a teljesítményem és a fejlődésem volt a fókuszban, nem pedig egyéb körülmények. Bondár Anna is a saját pályafutására koncentrált, amikor az oroszországi tornán részt vett, így véleményem szerint az ukrán hölgy vitte a teniszpályára a politikai körülményeket, ami egyáltalán nem szerencsés” – vélekedett Vincze Ottó, 11-szeres magyar válogatott labdarúgó.

„Szerintem a sportolóknak nem lenne szabad a politikát belekeverni a sportba. Aki nem fog kezet, az viszi bele a politikát. Kicsit túlgondolta ezt az ukrán lány” – mondta Szabó Bence, Szöul és Barcelona kardvívó bajnoka.

„Rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik. Ennek ellenére – és éppen ezért – a sportpályán a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni. Kiállok Bondár Anna mellett: a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelessége” – nyomatékosította Gór-Nagy Miklós, a 2013-ban világbajnok magyar vízilabda-válogatott tagja, miközben a háromszoros olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdakapus, Szécsi Zoltán is hasonló véleményen volt.

„1999-ben a NATO az Egyesült Államok vezetésével megkezdte Belgrád és Újvidék bombázását. Utána a 2002-es világkupán az akkori jugoszláv válogatott tagjai normálisan kezet fogtak az amerikaiakkal és mindenki mással. A sportban ember áll szemben emberrel. Fontos, hogy az ellenfelek tiszteljék egymást!” – emlékeztetett Szécsi Zoltán.

„Az ukrán lány tettével a sportba belevitte a nemzetközi politikát, aminek semmi helye ott. Sportszerűtlenség, sport szellemisége ellenébe irányuló cselekedet volt. Az én sportágamban diszkvalifikálással büntetik az ilyet. Egy magyar versenyzőnek nincs köze az ő nemzete háborújához. Jó lenne ezen esetek szankcionálása a megszüntetés érdekében” – vélte Bárdosi Sándor, a Sydney-ben olimpiai ezüstérmet szerző kötöttfogású birkózó.

A KKM Sportdiplomáciai Főosztálya a közelmúltban és a közeljövőben is szervezett és szervezni fog sporteseményeket fiatal ukrán sportolók megsegítése érdekében. „2025 decemberében vízilabda-, 2026 februárjában jégkorong-mérkőzések kerültek megvalósításra magyar és ukrán csapatok között Magyarországon. A résztvevő ukrán csapatok játékosai közül sokan először jártak külföldön, és többen a háború elől menekültek Kárpátaljára családjaikkal. Az eddigiekben és ezek után is politikától mentesen kezeljük a sportot, kirekesztésnek, megkülönböztetésnek helyet nem adva” – írta a főosztály állásfoglalásában. A Sportdiplomáciai Főosztály ÁLLÁSFOGLALÁSA

Bondár egyébként a találkozó után elmondta, ő a történteken nem tud változtatni, nem tehet mást, mint hogy elfogadja az ukrán lány döntését.

„Nem egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni, és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban” – fogalmazott a mérkőzés estéjén Bondár a Kolozsvári Rádió munkatársának, Moldován Árpád Zsoltnak.

Az egész ügy hátterében az áll, hogy a meccset egyébként megnyerő ukrán teniszező a közös fotózás és kézfogás kihagyásával tiltakozott amiatt, hogy Bondár 2022 decemberében részt vett a North Palmyra Trophies nevezetű meghívásos tornán Szentpéterváron. A 2022-ben megalapított tornát az orosz energiaóriás, a Gazprom támogatja, s Olijnikova szerint akkorra már ismertek voltak az orosz hadsereg által elkövetett tömeggyilkosságok.