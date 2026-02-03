Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal másodszor is legyőzte a Chelsea-t, hat év után döntőzhet újra

2026.02.03.
Cucurella (kékben) mindent bevetett MArtinelli ellen, de kevésnek bizonyult az üdvösséghez (Fotó: Getty Images)
Az angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján az Arsenal hazai pályán a rendes játékidő hosszabbításának 7. percében szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t, így bejutott a sorozat döntőjébe, miután az első mérkőzésen a Stamford Bridge-n 3–2-re győzött.

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Arsenal–Chelsea 1–0 (Havertz, 90+7.)
Továbbjutó: az Arsenal 4–2-es összesítéssel. 

A feladat adott volt mindkét oldalon: az Arsenal három héttel ezelőtti odavágón megszerzett minimális előnyét szerette volna megtartani, a Chelsea pedig ezt ledolgozni igyekezett. Ehhez képest, ugyan az Arsenalnál volt jóval többet a labda az első negyedórában, azért az sokat elárul, hogy a házigazdák támadója, Viktor Gyökeres nulla alkalommal találkozott ebben az időszakban a labdával – nem árulunk el zsákbamacskát, a svéd csatárt végül a 69. percig hagyta a pályán Mikel Arteta vezetőedző, s ezen idő alatt mindössze tíz labdaérintés, egy jó passz, egy blokkolt lövés és egy elszenvedett szabálytalanság valamint egy megnyert légi és egy megnyert földi párharc került a neve mellé.

Ami a többieket illeti, ők sem remekelt, az Arsenal mezőnyfölénye mellett komótosan haladt a szakadó esőben a mérkőzés, amelyen a rendes játékidő 90. percéig mindkét csapat csupán egyetlen kaput eltaláló lövési kísérletet tudott felmutatni. A hajrára aztán megélénkült az összecsapás, előbb némi tizenegyesgyanús szituációt vizsgálat a VAR – majd helyben hagyta a pályán hozott ítéletet, amely szerint nincs büntető, miután Gabriel Martinelli a földre került a tizenhatoson belül. A jelzett hat perces hosszabbítás letelte után aztán gyakorlatilag a találkozó utolsó momentumaként egy villámgyors kontra végén Declan Rice centerezése után Kai Havertz végleg eldöntötte a párharcot.

Az Arsenal ezzel 4–2-es összesítéssel került a Ligakupa döntőjébe - az „ágyúsok” legutóbbi  hat éve jártak bármilyen versenysorozat döntőjében, a 2019–20-as idényben a FA-kupát meg is nyerték.

 

 

