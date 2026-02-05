Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Európa-bajnok az U16-os légpuskás csapat Burgaszban

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.02.05. 18:51
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
A Süle Nimród, Marton Tamás László, Kiss-Vámosi Zsombor alkotta magyar hármas aranyérmes lett az U16-os légpuskások csapatversenyében a Burgaszban zajló sportlövő Európa-bajnokságon.

Három éremmel zárta a korosztályos sportlövő Európa-bajnokság első napján a magyar válogatott a bulgáriai Burgaszban. Aranyérmes lett a Süle Nimród, Marton Tamás László, Kiss-Vámosi Zsombor alkotta magyar hármas U16-os légpuskások csapatversenyében. Ezüstöt érdemelt ki a légpisztolyosok szóló versenyszámában Szabolcsi Szabolcs Vencel, valamint harmadik helyen végzett a Ferik Csilla, Hegedüs Abigél, Dombi Emma Vivien összállítású U18-as légpuskás csapat. 

(Kiemelt képünk forrása: ESC)

utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
