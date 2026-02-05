Nemzeti Sportrádió

Zsinórban a 75. vereségét szenvedte el a Dunaújváros a férfi röpi Extraligában

2026.02.05. 18:24
MÁV Előre MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga Dunaújváros röplabda Dunaújvárosi KSE
A mezőnyben egyedüliként veretlen és még szettet sem vesztő MÁV Előre 52 perc alatt 3:0-ra legyőzte a nyeretlen Dunaújvárost a férfi röplabda Extraliga csütörtöki játéknapján.

Az újvárosiak sorozatban 75. alkalommal kaptak ki a bajnokságban.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–7, –11, –13)
19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár

 

Ezek is érdekelhetik