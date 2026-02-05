Hosszabbításos győzelem a szlovákok ellen a Wörthi-tó-kupán

Delaney Collins szövetségi kapitány csapata Hiezl Réka révén már a 4. percben vezetéshez jutott, ám a szlovákok még az első harmad derekán egyenlítettek. A 36. percben megint a szlovákok találtak be, de Polónyi Petra egyenlített, majd a Leidt Madeline a ráadásban eldöntötte az összecsapást.

Az április budapesti divízió 1/A-vb-re készülő magyar válogatott szombaton 15 órakor a norvégokkal találkozik csoportjában. A másik hármasban a házigazda osztrák és a dán válogatott, illetve a svájci U23-as csapat szerepel. A helyosztókat vasárnap játsszák.

JÉGKORONG

Wörthi-tó-kupa, Klagenfurt

Nők, 1. forduló

Magyarország–Szlovákia 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0), hosszabbításban

(MTI)