Végh Richárd ötödik a zágrábi UWW-versenyen

Helyosztóig a tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerző Végh Richárd (97 kg) jutott, aki szép győzelemmel nyitott a 92 kilóban vb-ötödik kazah Kamil Kuruglijev ellen. A folytatásban azonban – balszerencséjére – az irániak legendájával, a párizsi olimpián megsérülő, és ezen a viadalon visszatérő olimpiai és háromszoros világbajnok Hasszan Jazdani Csaratival került szembe – az iráni kiválóság két súlycsoportot is feljebb lépett, a francia fővárosban még 86 kilogrammban jutott döntőbe. Végh Richárd két pontig jutott világklasszis ellenfelével szemben, akitől 14:2-es technikai tusvereséget szenvedett. Az érdi kiválóság a vigaszágon viszont folytathatta, a grúz Merab Szulejmanisvili sérülés miatt visszalépett, így jöhetett a bronzmeccs, a másik grúz, az U23-as Eb-győztes, Andro Margisvili ellen. A vetélytárs technikai tussal bizonyult jobbnak, Végh Richárdnak tehát be kellett érnie az ötödik hellyel.

A pénteki versenynapon négy magyar hölgy, az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (59 kg), az U20-as világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (62 kg), a többszörös U23-as Eb-harmadik Szabados Noémi (68 kg), valamint az ugyancsak U23-as Eb-bronzérmes Pók Karolina (68 kg) is szőnyegre lép.