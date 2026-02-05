Nemzeti Sportrádió

Végh Richárd ötödik a zágrábi UWW-versenyen

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.05. 19:51
null
Végh Richárd a bronzmeccsig jutott el (Fotó: UWW, archív)
Címkék
UWW Végh Richárd birkózás
Öt magyar színeket képviselő sportolóért szoríthattunk a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) idei első rangsorversenyének csütörtöki napján, Zágrábban.

Helyosztóig a tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerző Végh Richárd (97 kg) jutott, aki szép győzelemmel nyitott a 92 kilóban vb-ötödik kazah Kamil Kuruglijev ellen. A folytatásban azonban – balszerencséjére – az irániak legendájával, a párizsi olimpián megsérülő, és ezen a viadalon visszatérő olimpiai és háromszoros világbajnok Hasszan Jazdani Csaratival került szembe – az iráni kiválóság két súlycsoportot is feljebb lépett, a francia fővárosban még 86 kilogrammban jutott döntőbe. Végh Richárd két pontig jutott világklasszis ellenfelével szemben, akitől 14:2-es technikai tusvereséget szenvedett. Az érdi kiválóság a vigaszágon viszont folytathatta, a grúz Merab Szulejmanisvili sérülés miatt visszalépett, így jöhetett a bronzmeccs, a másik grúz, az U23-as Eb-győztes, Andro Margisvili ellen. A vetélytárs technikai tussal bizonyult jobbnak, Végh Richárdnak tehát be kellett érnie az ötödik hellyel.

A pénteki versenynapon négy magyar hölgy, az Eb-ezüstérmes Bognár Erika (59 kg), az U20-as világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (62 kg), a többszörös U23-as Eb-harmadik Szabados Noémi (68 kg), valamint az ugyancsak U23-as Eb-bronzérmes Pók Karolina (68 kg) is szőnyegre lép.

 

UWW Végh Richárd birkózás
Legfrissebb hírek

Két ötödik helyezés a zágrábi UWW-rangsorverseny első napján

Birkózás
Tegnap, 19:55

Birkózás: 27 magyar lép szőnyegre a zágrábi rangsorolóversenyen

Birkózás
2026.02.03. 17:41

Kezdődik a birkózóidény, újra a Budapesti Honvéd ad otthont a rajtnak

Birkózás
2026.01.22. 14:12

Jótékonysági akció a sóvidéki birkózókért a Nemzeti Sport Gálán

Birkózás
2026.01.12. 08:58

Így telik a karácsony a Losonczi családban

Birkózás
2025.12.24. 14:28

Bacsa Péter: Jól indítottuk az olimpiai ciklust

Birkózás
2025.12.24. 06:45

Vitek Dárius jövőre is szeretné „kibirkózni” magából a maximumot

Birkózás
2025.12.23. 13:59

Fennakadt a doppingteszten az irániak U23-as világbajnok birkózója

Birkózás
2025.12.22. 16:02
Ezek is érdekelhetik