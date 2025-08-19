A Tottenhamé a világ egyik legértékesebb kerete, és hol van még a nyár vége?

Évek óta a TOTTENHAM HOTSPURÉ a világ egyik legértékesebb kerete, ehhez képest a londoniak az 1991-es FA-kupa-siker óta kétszer megnyerték a Ligakupát, legutóbb 2008-ban, és az idei Európa-liga-aranyéremig egyetlen nagy siker sem jött össze nekik!

Legutóbb 2019-ben foglalkoztunk a Tottenhammel, akkor a Bajnokok Ligája-döntő előtt leborultunk az ottani illetékesek tudása előtt, mert fillérekből hoztak össze egy nagyon jó keretet.

SOVÁNY? Az 1991-es nagy sikert az Erik Thorstved, Gary Mabbutt, Paul Stewart, Paul Gascoigne, Gary Lineker, Najim vonulattal, Terry Venables vezetésével érték el; az El-döntőt Ange Postecoglou keze alatt a Guglielmo Vicario – Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie (Djed Spence) – Pape Matar Sarr (Archie Gray), Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur – Brennan Johnson (Kevin Danso), Dominic Solanke, Richarlison (Szon Hung Min) csapat nyerte meg.

Sorozatban jönnek a mínuszok évek (pénznem: font, forrás: SwissRamble)

A sikeredzőt kirúgták, ugyanis a bajnokságban csak a 17. helyen végeztek, a Brentforddal éveken át bizonyító Thomas Frank (fenti képünkön) lett az utóda, aki hozta a maga stábját, és itt jegyeznénk meg, hogy a technikai igazgató is dán: a 2023-ban munkába álló Johan Lange. Új a vezérigazgató is, Vinai Venkatesham, aki a legnagyobb riválisnál, az Arsenalnál dolgozott korábban.

A fő tulajdonos a 63 éves Daniel Levy és a 88 esztendős Joe Lewis cége, az ENIC Group, és 2019 óta, miután befejezték az ultramodern stadion építését, 650 millió eurót költöttek játékosvásárlásra az eladásokon felül, azaz nem garasoskodtak – innen nézve mélyütés a 17. hely és „csak” egy El-aranyérem. 2019 óta a ligában szép sorrendben a 6., a 7., a 4., az 5., a 8. és a 17. helyen végeztek, ez sem egy álomsorozat éppen, még csak egy dobogó sem jött össze – igaz, a világ legerősebb bajnokságában.

MÍNUSZOK, MÍNUSZOK. Még érthetőbb a tulajdonosok helyzete, ha az El-döntőben pályára lépő csapatot felírjuk a megszerzési értéken: 23 millió euró – 48 millió, 63 millió, 48 millió, 22 millió (18 millió) – 21 millió (50 millió), 35 millió, 25 millió – 66 millió (30 millió), 78 millió, 70 millió (36 millió); és érdekes megnézni úgy is, hogy ennél a megszerzési értéknél többet vagy kevesebbet ér-e most az adott játékos: +9 – -10, -13, +2, +18 (+2) – +11 (-12), -10, +5 – -16 (-5), -38, -50 (-16). Láthatjuk tehát, transzferológiai és scoutszempontból nem éppen a lehető legjobb módon költötték el ezt a rengeteg pénzt.

CSAK SZON. Az El-sikercsapatból csak Szon Hung Min, a közönségkedvenc távozott, 33 éves, és húszmilliót adott ért a Los Angeles FC. Pierre-Emile Höjbjerget 13.5 millióért elopciózta az Olympique Marseille, a topcsapatok sora által figyelt 18 éves szélsőt, Mikey Moore-t kölcsönadták a Rangersnek, néhány fiatal is távozott egy időre, a Sergio Reguilón, Fraser Forster, Alfie Whiteman trióval pedig nem hosszabbítottak.

Hogy Bene tanár urat idézzük: gyenge kezdés után erős visszaesés

NEM SAJNÁLTÁK. Jó 200 millió euróért erősítettek eddig, először is 60 millióért véglegesítették a szélső Mathys Tel és a bekk Kevin Danso kölcsönszerződését, 64 milliót fizettek a West Hamnek a ghánai támadó mindenesért, az előző idényt 9 kanadai ponttal záró Mohammed Kudusért (plusz tízszázaléknyi aláírási díj és legalább ennyi az ügynöknek). Alig 18 éves, egyszeres felnőtt válogatott a 12 millióért a Hajduk Splittől megvett középső védő, Luka Vuskovic, akinek apja és nagyapja is játszott a Hajdukban. Testvére, Mario a HSV játékosa, de 2026 novemberéig nem játszhat a doppingolásért kapott eltiltása miatt, Luka éppen a helyére kerülhet kölcsönbe.

AZ ÚJ SZON? A japán középső védő, Takai Kota szintén a jövő embere, 5.8 milliót áldoztak érte, és mielőtt kérdeznének, van egy dél-koreai játékosa is a Tottenhamnek, az egyszeres válogatott szélső, a roppant tehetséges Jang Min Hjok személyében – őt kölcsönadták a Portsmouthnak, csak jövőre lehet Szon-utód.