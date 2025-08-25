Ne sokat költsön: íme, a PL „kölcsöncsapata”!

A KÖZÉPPÁLYA. És annak jobb szélén Leon Baileyvel, akit hárommillióért kapott kölcsön az AS Roma, 22 millióért pedig megveheti: az Aston Villa 32 millióért szerezte meg, plusz a húsz-huszonöt százalékos költségek, a Leverkusen 16.7 millióért, a Genk 1.4 millióért, a Trencsén ingyen hozta el egy osztrák kiscsapattól, az Aniftól. Bailey ügynöke édesapja, Craig Butler, féltestvére, Kyle Butler játszott az Anifban és a Genkben, és mind a ketten apjuk jamaicai akadémiáján tanulták meg az alapokat.



Enzo Barrenecheát az Aston Villa olcsón, alig nyolcmillióért vette meg a Juventustól (Douglas Luiz eladásának farvizén), hárommilliónyi a bónusza, de gyorsan kölcsönadta a Valenciának, most pedig a Benfica kapta meg a középpályást, hárommillióért. A szűrő a Juvében ötször játszott, a Villában egyszer sem, a vén kontinensre a Sion hozta át, a Newell'stől, 3.1 millióért, a torinóiak 5.2 milliót adtak érte. Idén nyáron behívták az argentin válogatottba – a Benficának 12 millióért meg kell vennie őt bizonyos számú mérkőzése után, de a következő vételár harmada még a Villáé, ám maximum csak 10 millió euró (nyitóképünkön új elnökével, Rui Costával).

Sverre Nypan igazi meglepetés: a 18 éves norvég középpályás játékjoga 18 millió euróra rakétázott, 15 millióért vette meg a City a Rosenborgtól (nevelőklubja a Nardo, ez azért is fontos, mert a vételár öt százalékát kötelesek szétosztani a nevelőegyesületek között). A középső középpályásként, karmesterként és csatárként is bevethető Nypan ügynöke a Mino Raiola örökébe lépő Rafaela Pimenta, ő Erling Haaland ügyvivője is. Egy évre a Middlesbroughhoz került kölcsönbe a fiatal, mármint Nypan, aki a szakértők szerint nem nyújt még eléggé kiegyensúlyozott teljesítményt, ebben szerepet játszik az is, hogy rengeteget nőtt az utóbbi időkben. Ha valahol, hát a Championshipben megerősödhet a fejlődő szervezet.

Claudio Echeverri játékjogának az értéke nem nőtt 2024 eleje óta, akkor 18.5 millióért vette meg a Manchester City a River Plate-től. Akkor kölcsönadta még egy évre ugyanoda őt az angol csapat, idén csak 64 percet játszott a Cityben a karmester-balszélső, most kölcsönadták a Bayer Leverkusennek – a Sky szerint mindenféle opció nélkül. Becenevét („El Diablito”, azaz „Kisördög”) a bolíviai cselkirályról, Marco Etcheverryről kapta, ez mindent el is mond a 170 centiméteres játékosról.



Jack Grealishért négy évvel ezelőtt 117.5 milliót adott a City, plusz 20-25 százalékos egyéb költségek, plusz az évi 18 milliós bruttó fizetés, plusz a bónuszok… mindezért Grealish jó tízezer játékperc alatt 17 góllal és 23 gólpasszal törlesztett. Manchesterben a szerződése 2027-ig szól, de egy évre megkapta az Everton, a The Athletic szerint 57 milliós vételi opcióval. Grealish nagyon örül a lehetőségnek, ebből az angol válogatott is profitálhat. Az előző idényben 1521 percet játszott, de ez 32 mérkőzésre oszlott el. Az előző fordulóban kezdett… és két gólpasszal járult hozzá csapata kétgólos sikeréhez!

A kispadon: Max Aarons (25, 6 millió, AFC Bournemouth – Rangers), Luis Sinisterra (26, 15 millió, AFC Bournemouth – Cruzeiro), Tommy Doyle (23, 10 millió, Wolverhampton Wanderers – Birmingham City, Kendry Páez (18, 10 millió, Chelsea – Strasbourg), Luca Koleosho (20, 12 millió, Burnley – Espanyol), Malick Yalcouyé (19, 19 millió, Brighton & Hove Albion – Swansea City)

CSATÁRSOR. Marcus Rashford volt már balszélső, jobbszélső, támadó középpályás, visszavont ék és klasszikus középcsatár, utóbbi poszton 143 mérkőzésen 55 góllal és 26 gólpasszal boldogította a Manchester United híveit. Balszélsőként sem volt rosszabb, Ruben Amorim mester mégsem számol vele, össze is veszett a támadóval. Rashford egy fél évet játszott a Villában, és jól ment neki, egy nagy ugrással ligát váltott, és az FC Barcelonához igazolt egy idényre, vételi opcióval. Manchesteri szerződése 2028-ig szól, éves bére bruttó 18 millió euró, mert vagy tud valaki szerződést kötni, vagy nem… Pármillióról lemondott a spanyol vendégszereplés kedvéért, és alig 30 milliós az opciós vételára. Két mérkőzésen lépett pályára eddig a Barcában, egyszer balszélsőként, egyszer ékként szerepelt.

Mikey Moore igazi meglepetés a csapatunkban, holott sokat írtunk róla a nyáron: az angol szélső, középcsatár hatalmas tehetség, több topligás klub vinné, csak éppen a Tottenhamnek nem kell. Legalábbis egyelőre, egy évre kölcsönbe a Rangershöz került, opciók nélkül. A saját nevelésű játékos, aki egyébként karmesterként is megállja a helyét, nemrégiben töltötte be a 18-at, háromszor már játszott is a skótoknál. Moore a világ 10. legértékesebb 18 éves vagy annál fiatalabb játékosa, éppen annyit ér, mint a Liverpool által a minap megvásárolt Giovanni Leoni: 18 millió eurót.

A kispadon: Daniel Jebbison (22 éves, 4 millió, AFC Bournemouth – Preston North End), Marc Guiu (19, 8 millió, Chelsea – Sunderland), Ibrahim Osman (20, 10 millió, Brighton & Hove Albion – Auxerre).

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ARSENAL FC

Érkezett: Kepa Arrizabalaga (Chelsea, 5 820 000 euró), Christian Nörgaard (Brentford, 11 600 000), Martín Zubimendi (Sociedad, 70 000 000), Noni Madueke (Chelsea, 55 400 000), Cristhian Mosquera (Valencia, 15 000 000), Viktor Gyökeres (Sporting CP, 65 800 000), Eberechi Eze (Crystal Palace, 69 250 000)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Porto), Albert Sambi Lokonga (Sevilla), Karl Hein (Valladolid), Reiss Nelson (Fulham), Marquinhos (Cruzeiro)

Távozott: Nuno Tavares (Lazio, 5 000 000 euró), Marquinhos (Cruzeiro, 3 000 000), Kieran Tierney (Celtic, ingyen), Jorginho (Flamengo, ingyen), Thomas Partey (Villarreal, ingyen), Tomijaszu Takehiro (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Karl Hein (Werder Bremen)

Kölcsönből vissza: Neto (Bournemouth), Raheem Sterling (Chelsea)

ASTON VILLA

Érkezett: Yasin Özcan (Kasimpasa, 7 000 000 euró), Marco Bizot (Brest), Evann Guessand (Nice, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Joe Gauci (Barnsley), Samuel Iling-Junior (Middlesbrough), Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Emiliano Buendía (Leverkusen), Lewis Dobbin (Norwich City), Leander Dendoncker (Anderlecht), Enzo Barrenechea (Valencia), Álex Moreno (Nottingham), Kaine Kesler-Hayden (Preston)

Távozott: Robin Olsen (Malmö, ingyen), Kortney Hause (szerződése lejárt), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, kölcsön után végleg), Jacob Ramsey (Newcastle United, 45 150 000), Álex Moreno (Girona, i.), Leander Dendoncker (Oviedo, i.)

Kölcsönbe: Kaine Kesler-Hayden (Coventry City), Enzo Barrenechea (Benfica, 3 000 000), Yasin Özcan (Anderlecht), Joe Gauci (Port Vale), Lewis Dobbin (Preston), Leon Bailey (Roma, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea), Marco Asensio (PSG), Marcus Rashford (Manchester United)

AFC BOURNEMOUTH

Érkezett: Adrien Truffert (Rennes, 13 500 000 euró), Djordje Petrovics (Chelsea, 28 880 000), Bafodé Diakité (Lille, 35 000 000), Ben Doak (Liverpool, 23 200 000), Amin Adli (Leverkusen, 21 000 000)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Leeds United), Romain Faivre (Brest), Hamed Junior Traoré (Auxerre), Neto (Arsenal), Philip Billing (Napoli), Max Aarons (Valencia), Eli Junior Kroupi (Lorient), Chris Mepham (Sunderland), Mark Travers (Middlesbrough)

Távozott: Dean Huijsen (Real Madrid, 62 500 000 euró), Kerkez Milos (Liverpool, 46 900 000), Jaidon Anthony (Burnley, kölcsön után végleg, 9 500 000), Joe Rothwell (Rangers, 460 000), Mark Travers (Everton, 4 600 000), Neto (Botafogo, i.), Ilja Zabarnij (PSG, 63 000 000), Dango Ouattara (Brentford, 42 800 000)

Kölcsönbe: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers), Luis Sinisterra (Cruzeiro)

Kölcsönből vissza: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

BRENTFORD FC

Érkezett: Michael Kayode (Fiorentina, kölcsön után végleg, 17 500 000), Caoimhín Kelleher (Liverpool, 14 800 000), Romelle Donovan (Birmingham City, 3 600 000), Jordan Henderson (Ajax, i.), Antoni Milambo (Feyenoord, 20 000 000), Dango Ouattara (Bournemouth, 42 800 000)

Kölcsönből vissza: Frank Onyeka (Augsburg), Mads Roerslev (Wolfsburg)

Távozott: Mark Flekken (Leverkusen, 10 000 000), Ben Mee (szl.), Josh Dasilva (szl.), Christian Nörgaard (Arsenal, 11 600 000), Bryan Mbeumo (Manchester United, 75 000 000), Mads Roerslev (Southampton, 8 080 000)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Érkezett: Haralamposz Kosztulasz (Olympiakosz, 35 000 000), Tom Watson (Sunderland, 12 000 000), Diego Coppola (Hellas Verona, 11 000 000), Jun Do Jung (Dedzson Hana, 2 000 000), Andrew Moran (Brighton U21), James Beadle (Brighton U21), Olivier Boscagli (PSV, ingyen), Maxim De Cuyper (Club Bruges, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Kjell Scherpen (Sturm Graz), Facundo Buonanotte (Leicester City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Abdallah Sima (Brest), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Julio Enciso (Ipswich Town), Valentín Barco (Strasbourg), Sztefanos Cimasz (Nürnberg), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn), Evan Ferguson (West Ham)

Távozott: Valentín Barco (Strasbourg, 10 000 000), Joao Pedro (Chelsea, 63 700 000), Simon Adingra (Sunderland, 24 400 000), Odeluga Offiah (Preston, 1 600 000), Kjell Scherpen (Union SG, 2 000 000), Pervis Estupinán (Milan, 17 000 000)

Kölcsönbe: James Beadle (Birmingham City), Ibrahim Osman (Auxerre), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Carl Rushworth (Coventry), Evan Ferguson (Roma, 3 000 000), Eiran Cashin (Birmingham City), Malick Yalcouyé (Swansea City), Andrew Moran (Los Angeles FC)

BURNLEY FC

Érkezett: Bashir Humphreys (Chelsea, kölcsön után végleg, 14 000 000), Marcus Edwards (Sporting CP, kölcsön után végleg, 10 000 000), Jaidon Anthony (Bournemouth, kölcsön után végleg, 9 500 000), Quilindschy Hartman (Feyenoord, 9 000 000), Zian Flemming (Millwall, kölcsön után végleg, 8 300 000), Max Weiss (Karlsruhe, 4 000 000), Axel Tuanzebe (Ipswich, i.), Loum Tchaouna (Lazio, 15 150 000), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, 4 000 000), Kyle Walker (Manchester City, 5 780 000), Armando Broja (Chelsea, 23 000 000), Martin Dúbravka (Newcastle United), Lesley Ugochukwu (Chelsea, 28 700 000)

Kölcsönből vissza: Hannes Delcroix (Swansea), Hjalmar Ekdal (Groningen), Han-Noah Massengo (Auxerre), Andréas Hountondji (Standard Liege), Zeki Amdouni (Benfica), Darko Csurlinov (Jagiellonia Bialystok), Michael Obafemi (Plymouth)

Távozott: CJ Egan-Riley (Marseille, i.), Josh Brownhill (szl.), Jonjo Shelvey (szl.), Nathan Redmond (szl.), Han-Noah Massengo (Augsburg, 3 000 000), James Trafford (Manchester City, 31 200 000)

Kölcsönbe: Andréas Hountondji (St. Pauli), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Luca Koleosho (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Jeremy Sarmiento (Brighton)

CHELSEA FC

Érkezett: Liam Delap (Ipswich, 35 500 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Dário Essugo (Sporting CP, 22 270 000), Mamadou Sarr (Strasbourg, 14 000 000), Kendry Páez (Independiente del Valle, 10 000 000), Joao Pedro (Brighton, 63 700 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Jamie Gittens (Dortmund, 64 300 000), Jorrel Hato (Ajax, 44 180 000)

Kölcsönből vissza: Joao Félix (Milan), Renato Veiga (Juventus), Axel Disasi (Aston Villa), Ben Chilwell (Crystal Palace), Carney Chukwuemeka (Dortmund), Caleb Wiley (Watford), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Djordje Petrovics (Strasbourg), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Mike Penders (Genk), Lesley Ugochukwu (Southampton), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Andrey Santos (Strasbourg)

Távozott: Bashir Humphreys (Burnley, k. u. v, 14 000 000), Marcus Bettinelli (Manchester City, 2 400 000), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, 5 820 000), Djordje Petrovics (Bournemouth, 28 880 000), Mathis Amougou (Strasbourg, 14 500 000), Noni Madueke (Arsenal, 55 400 000), Joao Félix (Al-Nasszr, 30 000 000), Armando Broja (Burnley, 23 000 000), Lesley Ugochukwu (Burnley, 28 700 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton, 28 650 000), Renato Veiga (Villarreal, 24 500 000)

Kölcsönbe: Kendry Páez (Strasbourg), Mike Penders (Strasbourg), Mamadou Sarr (Strasbourg), Marc Guiu (Sunderland)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United)

CRYSTAL PALACE

Érkezett: Walter Benítez (PSV, i.), Borna Sosa (Ajax, 2 300 000)

Kölcsönből vissza: Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United), Naouirou Ahamada (Rennes), Odsonne Edouard (Leicester City), Rob Holding (Sheffield United), Jeffrey Schlupp (Celtic), Joe Whitworth (Exeter City)

Távozott: Joel Ward (szl.), Jeffrey Schlupp (Norwich City, i.), Rob Holding (Colorado Rapids, i.), Eberechi Eze (Arsenal, 69 250 000)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City), Malcolm Ebiowei (Blackpool)

Kölcsönből vissza: Matt Turner (Nottingham), Ben Chilwell (Chelsea)

EVERTON FC

Érkezett: Carlos Alcaraz (Flamengo, k. u. v., 15 000 000), Mark Travers (Bournemouth, 4 600 000), Thierno Barry (Villarreal, 30 000 000), Adam Aznu (Bayern München, 9 000 000), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, 28 650 000)

Kölcsönbe: Jack Grealish (Manchester City)

Kölcsönből vissza: Mason Holgate (West Bromwich)

Távozott: Neal Maupay (Marseille, k. u. v., 4 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United, i.), Mason Holgate (Al-Garafa, i.), Abdoulaye Doucouré (NEOM, i.), Asmir Begovic (Leicester City, i.), Ashley Young (Ispwich, i.)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Leeds), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon), Jesper Lindström (Napoli)

FULHAM FC

Érkezett: Benjamin Lecomte (Montpellier, 500 000)

Kölcsönből vissza: Luke Harris (Birmingham City)

Távozott: Willian (szl.), Carlos Vinícius (Gremio, i.)

Kölcsönbe: Steven Benda (Millwall), Luke Harris (Oxford United)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

LEEDS UNITED

Érkezett: Jaka Bijol (Udinese, 18 000 000), Lukas Nmecha (Wolfsburg, i.), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 6 000 000), Gabriel Gudmundsson (Lille, 11 600 000), Sean Longstaff (Newcastle United, 13 800 000), Anton Stach (Hoffenheim, 20 000 000), Lucas Perri (Lyon, 16 000 000), Dominic Calvert-Lewin (Everton, i.), Noah Okafor (Milan, 19 000 000)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Everton), Sam Greenwood (Preston), Joe Gelhardt (Hull City), Darko Gyabi (Plymouth)

Távozott: Rasmus Kristensen (Frankfurt, k. u. v., 6 000 000), Josuha Guilavogui (szl.), Junior Firpo (Betis, i.)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Joe Gelhardt (Hull City), Mateo Joseph (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Bournemouth), Manor Szolomon (Tottenham)

LIVERPOOL FC

Érkezett: Florian Wirtz (Leverkusen, 125 000 000), Kerkez Milos (Bournemouth, 46 900 000), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 000 000), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, 1 780 000), Freddie Woodman (Preston, i.), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, 95 000 000), Giovanni Leoni (Parma, 31 000 000)

Kölcsönből vissza: Ben Doak (Middlesbrough), Calvin Ramsay (Kilmarnock), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Nat Phillips (Derby County), Giorgi Mamardasvili (Valencia)

Távozott: Caoimhín Kelleher (Brentford, 14 800 000), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, 10 000 000), Nat Phillips (West Bromwich, 3 500 000), Jarell Quansah (Leverkusen, 35 000 000), Luis Díaz (Bayern München, 70 000 000), Darwin Núnez (Al-Hilal, 53 000 000), Tyler Morton (Lyon, 10 000 000), Ben Doak (Bournemouth, 23 200 000)

Kölcsönbe: Vítezslav Jaros (Ajax)

MANCHESTER CITY

Érkezett: Tijjani Reijnders (Milan, 55 000 000), Rajan Ait-Nuri (Wolverhampton, 36 800 000), Rayan Cherki (Lyon, 36 500 000), Marcus Bettinelli (Chelsea, 2 400 000), Sverre Nypan (Rosenborg, 15 000 000), James Trafford (Burnley, 31 200 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Ipswich), Issa Kaboré (Werder Bremen), Josh Wilson-Esbrand (Stoke City), Kyle Walker (Milan), Juma Bah (Lens)

Távozott: Yan Couto (Dortmund, k. u. v., 20 000 000), Kevin De Bruyne (Napoli, i.), Scott Carson (szl.), Kyle Walker (Burnley, 5 780 000), Máximo Perrone (Como, 13 000 000), James McAtee (Nottingham, 25 500 000)

Kölcsönbe: Juma Bah (Nice), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton), Claudio Echeverri (Leverkusen), Sverre Nypan (Middlesbrough)

MANCHESTER UNITED

Érkezett: Matheus Cunha (Wolverhampton, 74 200 000), Diego León (Cerro Porteno, 4 000 000), Chido Obi (Manchester United U18), Tyler Fredricson (Manchester United U21), Bryan Mbeumo (Brentford, 75 000 000), Benjamin Sesko (RB Leipzig, 76 500 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Chelsea), Antony (Betis), Marcus Rashford (Aston Villa), Tyrell Malacia (PSV)

Távozott: Jonny Evans (visszavonult), Christian Eriksen (szl.), Victor Lindelöf (szl.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Barcelona), Toby Collyer (West Bromwich)

NEWCASTLE UNITED

Érkezett: Antonito Cordero (Málaga, i.), Anthony Elanga (Nottingham, 61 400 000), Malick Thiaw (Milan, 35 000 000), Jacob Ramsey (Aston Villa, 45 150 000)

Kölcsönbe: Aaron Ramsdale (Southampton, 4 600 000)

Kölcsönből vissza: Harrison Ashby (Queens Park)

Távozott: Lloyd Kelly (Juventus, k. u. v., 17 200 000), Jamal Lewis (szl.), Callum Wilson (West Ham, i.), John Ruddy (szl.), Sean Longstaff (Leeds United, 13 800 000), Martin Dúbravka (Burnley), Isaac Hayden (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Antonito Cordero (Westerlo), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla)

NOTTINGHAM FOREST

Érkezett: Jair Cunha (Botafogo, 12 000 000), Igor Jesus (Botafogo, 11 600 000), Dan Ndoye (Bologna, 42 000 000), Angus Gunn (Norwich City, i.), Arnaud Kalimuendo (Rennes, 30 000 000), James McAtee (Manchester City, 25 500 000), Omari Hutchinson (Ipswich Town, 43 400 000)

Kölcsönbe: Douglas Luiz (Juventus, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Marko Stamenic (Olympiakosz), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Matt Turner (Crystal Palace), Emmanuel Dennis (Blackburn), Josh Bowler (Luton), Lewis O’Brien (Swansea), Tyler Bindon (Reading)

Távozott: Andrew Omobamidele (Strasbourg, k. u. v., 10 500 000), Jonathan Panzo (Rio Ave, k. u. v., i.), Harry Toffolo (Charlotte, i.), Wayne Hennessey (visszavonult), Anthony Elanga (Newcastle United, 61 400 000), Ramón Sosa (Palmeiras, 12 500 000), Danilo Oliveira (Botafogo, 23 000 000), Lewis O'Brien (Wrexham, 5 740 000), Matt Turner (Lyon, 8 000 000), Marko Stamenic (Swansea City, 2 200 000), Carlos Miguel (Palmeiras, 5 500 000)

Kölcsönbe: Tyler Bindon (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Álex Moreno (Aston Villa)

SUNDERLAND AFC

Érkezett: Enzo Le Fée (Roma, k. u. v., 23 000 000), Habib Diarra (Strsbourg, 31 500 000), Csemszdin Talbi (Club Bruges, 20 000 000), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, i.), Simon Adingra (Brighton, 24 400 000), Noah Sadiki (Union SG, 17 000 000), Granit Xhaka (Leverkusen, 15 000 000), Robin Roefs (NEC, 10 500 000), Arthur Masuaku (Besiktas, i.), Omar Alderete (Getafe, 11 600 000), Nordi Mukiele (PSG, 12 000 000)

Kölcsönbe: Marc Guiu (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Pierre Ekwah (Saint-Étienne), Timothée Pembélé (Le Havre), Nectarios Triantis (Hibernian), Nazarij Ruszin (Hajduk Split), Abdoullah Ba (Dunkerque), Adil Aouchiche (Portsmouth)

Távozott: Jobe Bellingham (Dortmund, 30 500 000), Tom Watson (Brighton, 12 000 000), Pierre Ekwah (St.-Étienne, 6 000 000), Nektariosz Triantisz (Minnesota, 1 700 000)

Kölcsönbe: Adil Aouchiche (Aberdeen)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Lens)

TOTTENHAM HOTSPUR

Érkezett: Mathys Tel (k. u. v., 35 000 000), Kevin Danso (Lens, k. u. v., 25 000 000), Luka Vuskovic (Hajduk Split, 11 000 000), Mohammed Kudus (West Ham, 63 800 000), Takai Kota (Kawasaki Frontale, 5 800 000)

Kölcsönbe: Joao Palhinha (Bayern München, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Jang Min Hjok (Queens Park), Alfie Devine (Westerlo), Manor Szolomon (Leeds), Ashley Phillips (Stoke City), Alejo Veliz (Espanyol), Bryan Gil (Girona)

Távozott: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille, k. u. v., 13 500 000), Sergio Reguilón (szl.), Fraser Forster (szl.), Szon Hung Min (Los Angeles FC, 22 000 000)

Kölcsönbe: Alejo Veliz (Rosario), Mikey Moore (Rangers), Alfie Devine (Preston), Jang Min Hjok (Portsmouth)

Kölcsönből vissza: Timo Werner (RB Leipzig)

WEST HAM UNITED

Érkezett: Jean-Clair Todibo (Nice, k. u. v., 40 000 000), El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha, 22 000 000), Kyle Walker-Peters (Southampton, i.), Mads Hermansen (Leicester City, 20 800 000), Callum Wilson (Newcastle United, i.)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (Sociedad), Kurt Zouma (Al-Orobah), Maxwel Cornet (Genoa)

Távozott: Vladimír Coufal (Hoffenheim, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Danny Ings (szl.), Aaron Cresswell (Stoke City, i.), Kurt Zouma (szl.), Michail Antonio (szl.), Mohammed Kudus (Tottenham, 63 800 000)

Kölcsönbe: Kaelan Casey (Swansea City), Edson Álvarez (Fenerbahce, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Carlos Soler (PSG), Evan Ferguson (Brighton)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Érkezett: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, k. u v., 23 000 000), Jhon Arias (Fluminense, 17 000 000), David Möller Wolfe (AZ, 12 000 000), Fer López (Celta Vigo, 23 000 000), Jackson Tchatchoua (Hellas Verona, 12 500 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Bueno (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Auxerre), Fábio Silva (Las Palmas), Chiquinho (Mallorca), Joe Hodge (Huddersfield Town)

Távozott: Matheus Cunha (Manchester United, 74 200 000), Rajan Ait-Nuri (Manchester City, 36 800 000), Pablo Sarabia (Al-Arabi, i.), Craig Dawson (szl.), Nélson Semedo (Fenerbahce, i.), Goncalo Guedes (Real Sociedad, 4 000 000)

Kölcsönbe: Tommy Doyle (Birmingham City), Chiquinho (Alverca), Nasser Djiga (Rangers), Joe Hodge (Tondela), Boubacar Traoré (Metz), Bastien Meupiyou (Alverca)

Kölcsönből vissza: Carlos Forbs (Ajax)

Vastaggal az elmúlt hét nap átigazolásai, lezárva hétfőn.