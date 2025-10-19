Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

„Különösen a második kapott gól bosszant. Keményen küzdöttünk, hogy egyenlíteni tudjunk, ezért hatalmas csalódást jelentett, amikor ismét hátrányba kerültünk. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos semmire sem megyünk, ha ezeket nem használjuk ki. Nehéz időszakot élünk, össze kell tartanunk.”

Virgil van Dijk, a Liverpool védője a Sky Sportsnak

„Régóta vártuk, hogy ismét nyerjünk az Anfieldben, és tudjuk, mennyit jelent ez a szurkolóinknak is. Klisé, de erre a teljesítményre építeni lehet a jövőben, a győzelemnek önbizalmat kell adnia. Tudunk jobban is játszani, időnként túlzottan átadtuk a kezdeményezést a Liverpoolnak, viszont különösen az első félidőben jól futballoztunk, mi is gondot okoztunk az ellenfélnek.”

Harry Maguire, a Manchester United védője a BBC-nek

„Nagy szükségünk volt a három pontra. Sikerült megtalálnunk a Liverpool játékára az ellenszert, igyekeztünk lassítani a játékot. Sokan bírálták Ruben Amorimot, amiért az eredmények nem jöttek, de mi, játékosok hiszünk a rendszerben, ami most működött. Megszenvedtünk a győzelemért, de nem ünnepelhetünk sokáig, a következő mérkőzésre kell összpontosítanunk.”

Bruno Fernandes, a Manchester United középpályása a Sky Sportsnak