Premier League: Rob Edwards lett a Wolverhampton menedzsere – hivatalos

A klub egykori játékosa, Rob Edwards lett az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers menedzsere.
A várakozásnak megfelelően Rob Edwards lett az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Wolverhampton Wanderers menedzsere. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le”, és három és fél éves szerződést kötött régi-új klubjával – írta a klub honlapja.
A 42 éves tréner játékosként négy idény alatt 111 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, de két mérkőzés erejéig volt a felnőtteknél is megbízott menedzser.
Legfrissebb hírek
PL: a Wolves legyőzésével már második a Chelsea
Angol labdarúgás
2025.11.08. 22:55
Saka: Nekünk is alkalmazkodnunk kell Gyökereshez
Angol labdarúgás
2025.10.29. 12:28
Ezek is érdekelhetik