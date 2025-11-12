Premier League: Rob Edwards lett a Wolverhampton menedzsere – hivatalos

A várakozásnak megfelelően Rob Edwards lett az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Wolverhampton Wanderers menedzsere. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le”, és három és fél éves szerződést kötött régi-új klubjával – írta a klub honlapja.

A 42 éves tréner játékosként négy idény alatt 111 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, de két mérkőzés erejéig volt a felnőtteknél is megbízott menedzser.