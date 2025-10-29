Nemzeti Sportrádió

Saka: Nekünk is alkalmazkodnunk kell Gyökereshez

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.29. 12:28
Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze és Jurriën Timber az Arsenal Crystal Palace elleni győztes gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eberechi Eze Viktor Gyökeres Bukayo Saka Premier League
Új csapattársait dicsérte Bukayo Saka a Sky Sportsnak adott interjúban. Az Arsenal angol válogatott szélsője szerint Viktor Gyökeres eddig is jól teljesített, Eberechi Eze pedig olyan, mintha mindig az „ágyúsoknál” játszott volna, s a keret mélysége a bajnoki cím elhódításának szempontjából is igencsak biztató.

Hosszabb interjút adott a Sky Sportsnak Bukayo Saka. Az angol bajnoki listavezető Arsenal szélsője többek között új csapattársairól is beszélt a portálnak – elsőként a nyáron a Sportingtól 63.5 millió euróért igazolt Viktor Gyökeresről beszélt, aki eddigi 13 tétmeccsén ötször találat az ellenfelek kapujába – legutóbb az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ahol duplázott.

„Viktor nagyon jó, és remekül beilleszkedett a csapatba – jelentette ki Saka.Az elmúlt idényben nem olyan csatárral játszottunk, mint ő, Kai Havertz teljesen máshogy futballozik. Nekünk is alkalmazkodnunk kell az ő játékához, több helyzetet kell neki teremtenünk. De meccsről meccsre egyre magabiztosabb.”

A 24 éves támadó ugyancsak megemlékezett válogatottbeli a csapattársáról, a kupagyőztes Crystal Palace-tól érkezett Eberechi Ezéről, aki volt klubja ellen győztes gólt szerzett a hétvégén.

„Mintha mindig is itt játszott volna... Jól érzi magát, játszik, és jól játszik. Örülök, hogy itt van – ő azért jött az Arsenalhoz, mert imádja a klubot. Mindig bele fog adni apait-anyait, nekünk pedig pontosan erre van szükségünk” – utalt Saka arra, hogy Eze első lépéseit a futballban épp az Arsenalnál tette meg.

A londoniak az első helyen állnak a Premier League tabelláján, négy ponttal megelőzve a második AFC Bournemouth-t, valamint héttel a címvédő Liverpoolt. A játékos szerint túl korai lenne még bajnoknak kikiáltani a fővárosi csapatot, ám az sem lehetetlen, hogy az idény végén ők ünnepelhetnek.

„Szerintem megvalósítható – válaszolta a bajnoki címre, s egyben az angol válogatott világbajnoki aranyára vonatkozó kérdésre a villámgyors játékos. – Korábban mindig közbejött valami: sérülések, fáradtság. Ebben az évben a keretünk mélysége lehetővé teszi, hogy emiatt ne kelljen aggódnunk, szóval minden lehetséges. Persze nem lesz könnyű, de hiszek benne.”

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Arsenal–Brighton & Hove Albion
20.45: Liverpool FC–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
20.45: Swansea City (II.)–Manchester City
20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea
21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur

 

Eberechi Eze Viktor Gyökeres Bukayo Saka Premier League
Legfrissebb hírek

Diego Simeone: Az Arsenal a legjobb csapat, amellyel idén találkoztunk

Bajnokok Ligája
2025.10.22. 07:15

„Mennie kell az átkozott rendszernek!” – elege lett a svédek támadójának

Foci vb 2026
2025.10.14. 10:12

Keane fejesére Bowen válaszolt, döntetlennel mutatkozott be a West Ham kispadján Nuno Espírito Santo

Angol labdarúgás
2025.09.29. 22:53

Bruno Fernandes újra tizenegyest rontott, kikapott a Brentfordtól a Man. United

Angol labdarúgás
2025.09.27. 15:32

Wayne Rooney: Azt hiszik, nem kedvelem Cristiano Ronaldót, de ez nem igaz...

Minden más foci
2025.09.25. 13:11

Gyökeres lett a világ legjobb góllövője, de Európában csak második lett

Minden más foci
2025.09.25. 13:11

Carragher: Arteta folyton behúzza a kéziféket

Angol labdarúgás
2025.09.22. 11:27

Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.09.04. 12:14
Ezek is érdekelhetik