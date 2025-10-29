Saka: Nekünk is alkalmazkodnunk kell Gyökereshez

Hosszabb interjút adott a Sky Sportsnak Bukayo Saka. Az angol bajnoki listavezető Arsenal szélsője többek között új csapattársairól is beszélt a portálnak – elsőként a nyáron a Sportingtól 63.5 millió euróért igazolt Viktor Gyökeresről beszélt, aki eddigi 13 tétmeccsén ötször találat az ellenfelek kapujába – legutóbb az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ahol duplázott.

„Viktor nagyon jó, és remekül beilleszkedett a csapatba – jelentette ki Saka. – Az elmúlt idényben nem olyan csatárral játszottunk, mint ő, Kai Havertz teljesen máshogy futballozik. Nekünk is alkalmazkodnunk kell az ő játékához, több helyzetet kell neki teremtenünk. De meccsről meccsre egyre magabiztosabb.”

A 24 éves támadó ugyancsak megemlékezett válogatottbeli a csapattársáról, a kupagyőztes Crystal Palace-tól érkezett Eberechi Ezéről, aki volt klubja ellen győztes gólt szerzett a hétvégén.

„Mintha mindig is itt játszott volna... Jól érzi magát, játszik, és jól játszik. Örülök, hogy itt van – ő azért jött az Arsenalhoz, mert imádja a klubot. Mindig bele fog adni apait-anyait, nekünk pedig pontosan erre van szükségünk” – utalt Saka arra, hogy Eze első lépéseit a futballban épp az Arsenalnál tette meg.

A londoniak az első helyen állnak a Premier League tabelláján, négy ponttal megelőzve a második AFC Bournemouth-t, valamint héttel a címvédő Liverpoolt. A játékos szerint túl korai lenne még bajnoknak kikiáltani a fővárosi csapatot, ám az sem lehetetlen, hogy az idény végén ők ünnepelhetnek.

„Szerintem megvalósítható – válaszolta a bajnoki címre, s egyben az angol válogatott világbajnoki aranyára vonatkozó kérdésre a villámgyors játékos. – Korábban mindig közbejött valami: sérülések, fáradtság. Ebben az évben a keretünk mélysége lehetővé teszi, hogy emiatt ne kelljen aggódnunk, szóval minden lehetséges. Persze nem lesz könnyű, de hiszek benne.”

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Arsenal–Brighton & Hove Albion

20.45: Liverpool FC–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Swansea City (II.)–Manchester City

20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea

21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur