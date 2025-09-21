Az Arsenalnak áll a zászló a vasárnapi rangadón

A Premier League előző fordulóját illetően is találni hasonlóságot: Mikel Arteta alakulata a Not­tinghamet, Josep Guardioláé a Manchester Unitedet verte meg hazai pályán 3–0-ra. A bajnokságban még sincsenek egy szinten a felek, mert míg a fővárosiak eddig csak a címvédő Liverpooltól szenvedtek vereséget (0–1), leendő vendégük – mintegy elnyújtva a tavalyi idényben mutatott formavesztést – már két fájdalmas pofonba is beleszaladt (Tottenham 0–2, Brighton 1–2). Ez azt jelenti, hogy a Citynek nemigen fér bele még egy vereség, annak ellenére sem, hogy mindössze az ötödik fordulóban jár a bajnokság.

Reményt adhat a manchesteri szurkolóknak, hogy a csapat gólvágója mintha megint magára talált volna, Erling Haaland ugyanis idénybeli öt pályára lépésén (négy bajnoki, egy BL-meccs) hat találatnál jár, ráadásul az Arsenal ellen (is) kifejezetten jó a mérlege: az eddigi nyolc mérkőzésén hat gólt és két gólpasszt jegyez. Persze bármilyen veszélyes is Haaland, egyetlen játékosra alapozni a jelenlegi Arsenal ellen nem lehet, igaz, Guardiola immár bizton számíthat a bokasérüléséből visszatérő Phil Fodenre, és talán a keresztszalag-szakadásából felépülő Rodri is kezdi felvenni az utazósebességet. Ugyanakkor míg a régi gárda kezd összeállni, sorra dőlnek ki az új kontingens tagjai: Rayan Cherki (izomsérülés) és Omar Marmus (térd) biztosan kihagyja a rangadót, Rayan Ait-Nouri (izomhúzódás) játéka pedig kérdéses. Az Arsenalban Bukayo Saka (comb) továbbra sem bevethető, Gabriel Jesus és Kai Havertz hosszú ideje hiányzik térdsérülés miatt, és Martin Ödegaard (váll) szereplése is kérdőjeles. Csakhogy a fővárosiaknál – akik az összes frontot tekintve öt mérkőzés óta veretlenek a Cityvel szemben – minden posztra akad megfelelő alternatíva, hogy mást ne mondjunk, a hétközi BL-meccset két csere, Gabriel Martinelli és Leandro Trossard döntötte el. Összességében tehát a hazaiaknak áll a zászló, de óriási baklövés lenne előre leírni a több sebből is vérző manchesteri alakulatot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United

15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)

Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)

Fulham–Brentford 3–1 (Iwobi 38., H. Wilson 40., Pinnock 50. – öngól, ill. Damsgaard 20.)

Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)

Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)

West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)

Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)

Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)