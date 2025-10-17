Szoboszlai Dominik és Kenny Dalglish is munkatársunk listáján – Gyenge Balázs a liverpooli kiküldetéséről

Munkatársunk, Gyenge Balázs

Balázs ezt követően felidézte korábbi munkáit, és elmondta, úgy érzi, az új feladat a kiteljesedést jelenti számára: „Úgy érzem, hogy itt értek össze azok az évek, amiket eddig a sportújságírásban töltöttem. Kiskorom óta az volt az elképzelésem, hogy a Nemzeti Sportnál szeretnék dolgozni. Aztán az élet úgy sodort, hogy kikötöttem a Digi Sportnál, ahol bő egy évtizedet húztam le, és egy újfajta világot ismertem, szerettem meg, és talán kijelenthetem, hogy egész tűrhető szinten sajátítottam el. Ezek az iskolák érnek most össze” – mondta munkatársunk, aki a feladat összetettségére is utalva „kiteljesedésnek” nevezte a megbízatását.

A szakíró úgy fogalmazott, helyzeti előnyben van, mivel már Portugáliában, kisiskolásként találkozott idegen nyelvként az angollal: „Nehéz meghatározni, hogy melyik is az anyanyelvem, mert Mozambikban éltünk, ahol előbb beszéltem portugálul, mint magyarul. Születésem óta abban élek, hogy minimum két nyelv jelen van az életemben, de egyébként meg rá vagyok kényszerítve arra, hogy elsajátítsak és aktívan használjak más nyelveket.”

Elmondta, hogy már készen áll a feladatra, készült egy listával, amelyen rajta van többek között Szoboszlai Dominik és a liverpooli legenda, Kenny Dalglish neve is, akárcsak az összes fontos liverpooli médium. Balázs beszélt arról is, hogy egyfajta közszolgálatként tekint a feladatára, s mivel szavai szerint rengeteg dolog érdekli, szeretné kibontani a témát, a futball mellett bemutatni az angol miliőt is.

