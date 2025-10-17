NS-exkluzív: „Szoboszlaiban minden megvan, hogy a Liverpool csapatkapitánya lehessen” – véli a volt ügyvezető

A jelenleg már a lengyel Wisla Kraków résztulajdonosaként tevékenykedő Peter Moore Európa egyik legjelentősebb sportüzleti konferenciáján, a World Football Summiton tartott előadásában elsősorban liverpooli emlékeit elevenítette fel. A Liverpool FC történelmi sikereinek időszakában, az első Premier League-bajnoki cím és a legutóbbi Bajnokok Ligája-győzelem idején, 2017 és 2020 között irányította a klubot ügyvezetőként.

A konferencia szerdai pódiumbeszélgetésén kiemelten foglalkozott azzal, hogyan lehet együtt dolgozni olyan nagy egyéniségekkel, amilyen például a Liverpool előző menedzsere, Jürgen Klopp volt, de szóba került a jelenlegi csapatkapitány, a holland Virgil van Dijk is – Moore kifejezetten szeretett együtt dolgozni a nagy karakterekkel. Amikor az élménybeszámolóját követően lehetőség nyílt kérdezni tőle, természetesen a magyar válogatott nagy egyéniségéről, Szoboszlai Dominikról faggattam – éppen a középpályás lisszaboni góljának másnapján.

„Nagyon szép teljesítmény volt, az, hogy a 91. percben tudott betalálni, visszaigazolja azt a küzdőszellemet, amit Liverpoolban is látunk tőle” – beszélt Moore Szoboszlairól, akiről abszolút el tudja képzelni, hogy hosszú távon csapatkapitány legyen belőle a klubnál. Mint arról nemrég a Nemzeti Sport is beszámolt, Liverpoolban már téma Szoboszlai 2028-ban lejáró szerződésének meghosszabbítása, és a tárgyalásokon is szóba kerülhet a csapatkapitányi karszalag.



„Szoboszlai Dominik megtestesíti mindazt, amit a Liverpool képvisel – fogalmazott a korábbi ügyvezető. – Igaz, lassan nem tudom eldönteni, hogy jobbhátvéd vagy támadó középpályás-e, mert mindkét poszton képes folyamatosan jó teljesítményt nyújtani. A szíve a helyén van, és kiemelkedőek a képességei. Minden megvan benne ahhoz, hogy a jövőben a Liverpool csapatkapitánya lehessen.”

A World Football Summit elsősorban egy sportüzleti fórum, így természetesen Szoboszlai marketingértékéről is beszélt a sportvezető, akit nem lepett meg, hogy Magyarországon több nagy márkával is együtt dolgozik a középpályás.

„Szoboszlai személyisége kereskedelmi szempontból is kiemelkedő. Van karaktere, emellett jóképű srác, modellkedhetne is. El tudnám képzelni egy divatcég arcaként is.”

Mivel Moore Liverpoolban is született, tökéletesen tisztában van vele, mit várnak el a szurkolók a csapat játékosaitól, adott esetben egy csapatkapitánytól. Az ő szavai tehát nem csupán udvarias elismerések, ezért különösen figyelemre méltó, hogy Szoboszlaiban a klub jövőbeli vezérét látja.



