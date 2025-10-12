Kiállt Wirtz mellett a németek kapitánya; Klopp szerint száz évente születik ekkora tehetség

A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a Sport1-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Wirtz teljesítményét nem szabad pusztán a statisztikák alapján megítélni.

„Még ha nem is szerzett gólt, ő az a játékos, aki a legtöbb helyzetet alakítja ki az egész Premier League-ben – mondta Nagelsmann. – Nem az ő hibája, ha a társak ezeket nem használják ki, ráadásul a számok nem mutatnak meg mindent. Meg kell szoknia a ligát, de a képességei megkérdőjelezhetetlenek.”

Wirtz a nyáron érkezett az Anfieldre a Bayer Leverkusentől, a Liverpool 100 millió fontot fizetett érte, amely további 16 millió bónusszal nőhet. Németországban 197 tétmérkőzésen 57 gólt szerzett és 65 gólpasszt adott, ám Angliában eddig nem sikerült megtalálnia a ritmust.

A Liverpool jelenleg nincs jó formában: három vereséget szenvedett el zsinórban, miközben más játékosok, köztük Alexander Isak és Mohamed Szalah is küszködnek.



Jürgen Klopp, a csapat korábbi trénere szerint semmi ok az aggodalomra.

„Nem aggódom Wirtz miatt, mert a kvalitása kiemelkedő – fogalmazott Klopp. – A róla szóló vita erősen túlzó. Azért beszélnek most erről, mert a csapat három meccset elveszített. Wirtz évszázados tehetség, és előbb-utóbb újra minden mérkőzésen megmutatja majd, mire képes – ahogy tette Leverkusenben is.”