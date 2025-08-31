Fordult a kocka: Isak módszerével érkezne játékos a Newcastle Unitedhez

„Az elmúlt hetekben egyre több spekuláció merült fel a brentfordos jövőm kapcsán. Szeretnék őszintén beszélni a dolgok jelenlegi állásáról. Sokáig vártam, de mindjárt vége az átigazolási időszaknak, és úgy érzem, tisztáznom kell, hogy el akarok menni a Brentfodból. Úgy gondolom, hogy a klub indokolatlanul akadályoz engem, annak ellenére, hogy a nyáron több tisztességes ajánlat is érkezett” – kezdi üzenetét Yoane Wissa.

„2021-ben írtam alá a szerződésemet, és azóta mindig 100 százalékot beleadtam a Brentfordért. Büszke vagyok arra, amit együtt építettünk fel, és soha nem vettem természetesnek, hogy a klubban játszhatok. A szurkolók mindig különlegesek maradnak számomra, kiváltság volt számomra, hogy 149 meccsen viselhettem ezt a mezt és 49 gólt ünnepelhettem. A nyár elején nyíltan beszéltem a klubbal, beleértve az igazgatót és a vezetőedzőt, és világosan elmondtam távozási szándékomat. A beszélgetések alatt megerősítették nekem és képviselőimnek, hogy a klub nem áll az átigazolás útjába, ha észszerű ajánlat érkezik. Ezt írásba is adták. Ennek a tudatában kerestem csapatot, folyamatosan értesítve a Brentfordot az aktuális állásról” – folytatja Wissa, aki hozzáteszi, hogy hivatalos ajánlatot kapott egy PL-csapattól, amelyet közölt csapatával is.

„Az átigazolási időszak végéhez közeledve azonban a klub megváltoztatta álláspontját. Ez nehéz és frusztráló helyzetbe hozott engem. Az ígéret, hogy nyáron távozhatok, nem teljesült. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem viselkedtem profihoz nem méltó módon, és nem szeretnék rossz viszonyban távozni. Remélem, hogy a transzferidőszak lezárta előtt sikerül méltányos és észszerű megoldást találni. Azt kell tennem, amit a karrierem és a családom szempontjából helyesnek tartok, és ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a Brentford betartsa az ígéretét, és méltányos áron engedjen át egy új klubhoz.”



