„Sosem tettünk ilyen ígéretet” – a Newcastle nem engedi el Isakot a Liverpoolhoz

„Csalódottak vagyunk Alexander Isak kedd esti közleménye miatt. Továbbra is szeretnénk hangsúlyozni, hogy Alexnek élő szerződése van nálunk, ráadásul a klub egyik tisztviselője sem tett ígéretet arra, hogy idén nyáron távozhat a Newcastle Unitedtől. Megértjük, a játékosoknak megvannak a saját kívánságaik és meghallgatjuk őket, a véleményüket, de meg akarjuk tartani a legjobbjainkat.

Ahogy Alexnek és ügynökének is elmagyaráztuk már: mindig, minden döntésben a Newcastle United, a csapat és a szurkolói érdekeit tartjuk szem előtt. A nyári eladás feltételei még nem valósultak meg, s egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez hamarosan változik. Ez egy büszke futballklub, büszke hagyományokkal, és arra törekszünk, hogy megőrizzük a családias hangulatot. Alex továbbra is a családunk része marad, és szívesen látjuk majd, amikor készen áll arra, hogy újra csatlakozzon csapattársaihoz” – zárul a cseppet sem finomkodó közlemény.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Newcastle statement in response to Alexander Isak.



“

We are disappointed to have been alerted to a social media post by Alexander Isak this evening.



We are clear in response that Alex remains under contract and that no commitment has ever been made by a club… pic.twitter.com/mBQuYWdr8R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

ELŐZMÉNYEK

Alexander Isakért sokáig versenyben volt a Liverpool FC, amely a sajtóértesülések szerint 110 millió fontot is ajánlott a Newcastle Unitednek a svéd csatár szolgálataiért, de ők visszautasították azt. Ezt követően Isak állítólag a múlt héten határozta el, hogy távozik a Newcastle Unitedtől és a Liverpoolban szeretné folytatni pályafutását.

Az angliai profi futballistákat tömörítő szervezet, a PFA keddi gáláján a kitüntetett labdarúgók közül egyedül Alexander Isak nem vett részt, közben pedig Instagram-történetben osztotta meg a közelmúlt eseményeivel kapcsolatos álláspontját.

„Büszke vagyok arra, hogy a profi kollégáim elismerték, hogy helyem van a Premier League 2024–2025-ös álomcsapatában. Mindenekelőtt szeretném megköszönni csapattársaimnak és mindenkinek a Newcastle Unitednél, hogy végig támogattak az utamon. Most nem vagyok jelen az ünnepségen, mert nem éreztem helyesnek, hogy ott legyek. Sokáig csendben maradtam, míg mások beszéltek. A hallgatásom lehetővé tette, hogy az emberek a saját verziójukat erőltessék az eseményekről, annak ellenére, hogy tudják, ez nem tükrözi azt, amit valóban mondtak és amiben zárt ajtók mögött megállapodtunk. A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el, és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Most úgy tenni, mintha ezek a problémák csak most merülnének fel, félrevezető. Amikor az ígéreteket megszegik és elvész a bizalom, a kapcsolat nem folytatódhat. Itt tartanak most a dolgok, és a változás mindenki érdekét szolgálja, nem csak az enyémet” – írta Instagram-történetében Alexander Isak.