Megőrült a szakkommentátor a Chelsea győztes gólja után

2025.10.08. 12:29
Noha Jason Cundy idehaza nem feltétlenül tartozik az angol labdarúgás legismertebb alakjai közé, az elmúlt hétvégén a Chelsea–Liverpool találkozó szakkommentátoraként bemutatott attrakciójával bizonyára sikerült magára irányítani a figyelmet. A Chelsea-ben nevelkedett korábbi U21-es angol válogatott védő Estevao győztes góljánál olyan őrjöngésbe kezdett, hogy eltörte a mikrofonját.

CUNDY MEGŐRÜL ESTEVAO GÓLJA UTÁN

The absolute legend Jason Cundy breaking his mic and losing his headphones on Estevao's winner
byu/marsellusDjango inchelseafc

Persze Cundy szenvedélyén nincs mit csodálkozni, a ma már 55 éves korábbi védő a Chelsea-ben nevelkedett, s ott is mutatkozott be az élvonalban 1988-ban, 1992-től a Tottenham játékosa volt, s a Spurs színeiben érkezett el pályafutásának legemlékezetesebb pillanata. A Premier League első kiírásában, 1992 augusztusának végén az idény egyik legbizarrabb gólját szerezte az Ipswich ellen, amikor az Ipswich térfelén a felezővonal közelében tisztázni próbált, ám elcsúszott, és így jóval nagyobbat rúgott a labdába, amelynek a szél alákapott, s Craig Forrest kapus fölött átszállva kapuban kötött ki. Ezzel vezetett a Spurs, a meccs vége 1–1 lett. 

GÓL CUNDY-MÓDRA AZ IPSWICH ELLEN 

Végül a történelmi hűség kedvéért azért megmutatjuk cikkünk kiváltó okát is, vagyis a hétvégi Chelsea–Liverpool mérkőzés összefoglalóját, amelynek a végén látható Estevao gólja.

Angol labdarúgás
2025.10.04. 20:37

Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Moisés Caicedo bombagóljára Cody Gakpo válaszolt a fordulást követően, a hajrában pedig Estevao döntött.

 

