Megőrült a szakkommentátor a Chelsea győztes gólja után

CUNDY MEGŐRÜL ESTEVAO GÓLJA UTÁN

Persze Cundy szenvedélyén nincs mit csodálkozni, a ma már 55 éves korábbi védő a Chelsea-ben nevelkedett, s ott is mutatkozott be az élvonalban 1988-ban, 1992-től a Tottenham játékosa volt, s a Spurs színeiben érkezett el pályafutásának legemlékezetesebb pillanata. A Premier League első kiírásában, 1992 augusztusának végén az idény egyik legbizarrabb gólját szerezte az Ipswich ellen, amikor az Ipswich térfelén a felezővonal közelében tisztázni próbált, ám elcsúszott, és így jóval nagyobbat rúgott a labdába, amelynek a szél alákapott, s Craig Forrest kapus fölött átszállva kapuban kötött ki. Ezzel vezetett a Spurs, a meccs vége 1–1 lett.

GÓL CUNDY-MÓDRA AZ IPSWICH ELLEN

Végül a történelmi hűség kedvéért azért megmutatjuk cikkünk kiváltó okát is, vagyis a hétvégi Chelsea–Liverpool mérkőzés összefoglalóját, amelynek a végén látható Estevao gólja.