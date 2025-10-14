A világ legjobb hatosa? – a Ryan Gravenberch-portré

Ryan Gravenberch 23 évvel ezelőtt, 2002. május 16-án, Amszterdamban látta meg a napvilágot, így adta magát, hogy az Ajax akadémiáján nevelkedjen. Mindössze nyolcesztendős volt, amikor már a klubnál bizonyíthatott, és gyorsan lépdelt a ranglétrán – rögtön ki is kiáltották a jövő nagy ígéretének, aki nemcsak a felnőttcsapatig, hanem az európai csúcsszintig is eljuthat.

2018-ban csatlakozott a klub második csapatához, immár felnőttszerződéssel, de a klubvezetőség biztos volt benne, hogy hamarosan a legjobbak között is bizonyít. Az utánpótláscsapatokból minden korosztályban kiemelkedett fizikuma és adottságai miatt, miközben kifejezetten technikásnak, labdaügyesnek is tartották. Az akadémián korán ráragasztották, hogy ő az „új Frank Rijkaard”, ami az elismerés mellett óriási terhet is tett a fiatal középpályás vállára, hiszen a később Bajnokok Ligája-győztes edzővé avanzsáló holland hatos legendának számít Amszterdamban, az Ajax játékosaként ötször nyert bajnoki címet, egyszer Bajnokok Ligáját, Hollandiával Európa-bajnoki aranyérmet.

Ryan Gravenberch (Bayern) és Szoboszlai Dominik (Leipzig) a Bundesligában is találkozott már… (Fotó: AFP)

Nos, sokat a „nagyok” közötti bemutatkozásra sem kellett várnia Gravenberchnek, már a 2018–2019-es idényben kapott lehetőséget az Ajax első csapatánál, ha csak összesen hét bajnoki játékpercet is.

Ki ne emlékezne rá, hogy ez az évad volt az Ajax legutóbbi időszakának legsikeresebbje, amikor Erik ten Hag irányításával Bajnokok Ligája-elődöntőig, kis híján fináléig menetelt a csapat. Ebben Gravenberchnek még nem volt szerepe, a BL-keretbe sem nevezték be 17 évesen, de az azt követő idényben már fontos játékperceket kapott csereként, míg egy évvel később kulcsemberévé vált a középpályának, az Eredivisie-ben 32 mérkőzésen jutott szóhoz több mint 2500 játékpercet kapva. Úgy tartották, megvan az FC Barcelonához szerződő Frenkie de Jong helyettese, a következő középpályás, akit majd nagy pénzért lehet továbbértékesíteni.

…a magyar és a holland válogatott összecsapásán… (Fotó: AFP)

2021–2022-ben már úgy volt az Ajax egyik húzóembere, hogy az elvárások is alaposan megnőttek vele szemben, s hiába látszott továbbra is a tehetsége, közel sem hozta azt a formát, amit egy idénnyel korábban láthattunk tőle, igaz, Erik ten Hag keze alatt a csapat is egyre inkább szétesett. Szerződést nem hosszabbított, így várható volt, hogy nem tud érte 60-70 millió eurót leakasztani az Ajax – de az általános megdöbbentést keltett, amikor 2022 nyarán mindössze 18.5 millió eurót fizetett ki a 20 éves játékosért a Bayern München…

Azon a nyáron gyakorlatilag minden átigazolást előre értékelő toplistán ott szerepelt Gravenberch neve: mint a játékosé, akivel hatalmasat húztak a bajorok, hiszen ár-érték arányban nem is találhattak volna nála jobb középpályást. Nos, sokan gondolták így, de nem tartozott közéjük a Bayern akkori vezetőedzője, Julian Nagelsmann, majd az őt követő Thomas Tuchel sem. Ők Joshua Kimmich és az ő kreativitása mellé egy ütköző, labdaszerző hatost kerestek, s ezt nem találták meg hősünkben. A holland a termete és testi ereje miatt akár lehetett volna ez a játékos, de valódi erénye nem ebben, hanem a labdacipelésben, a felpasszokban, a nyomás alóli kiforgásokban rejlik, így a Kimmich mellé szánt szerepkörben nem működött, igaz, a bizalmat sem kapta meg.

…amíg csapattársak nem lettek Liverpoolban (Fotó: AFP)

Gravenberch Münchenben mindössze 24 bajnokin jutott szóhoz, azokon is rendkívül keveset, összesen 560 játékpercet töltött a pályán, így hiába lett Bundesliga-bajnok az idény végén, a bajorok csalódásként élték meg a szerződtetését, s szinte repestek az örömtől, amikor a középpályáskrízissel küzdő Liverpool 2023 nyarán 40 millió euróval kopogtatott be hozzájuk. Ha visszaemlékszünk arra a nyárra, a „vörösök” – még Jürgen Klopp irányításával – szinte az összes álomopciójukról lemaradtak, így a Stuttgartból a japán Endo Vatarut, a Bayern­ből Gravenberchet vették meg tűzoltás gyanánt.

Kétkedve is fogadták Liverpoolban, hogy a holland lesz a megoldás a hatos poszt gondjaira, s erről bizony Jürgen Klopp sem volt meggyőződve: Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister mögött jobbára Endót játszatta egyetlen védekező középpályásként a 2023–2024-es idényben, a hollandnak mindössze 1121 játékperc jutott a Premier League-ben, de mutatott bizakodásra okot adó jeleket. A német sztáredző aztán az évad végén leköszönt, a kispadra pedig megérkezett Arne Slot a Feyenoordtól. Gondolhatnánk, Gravenberch megnövekedett játékidejében fontos szerepet játszott, hogy honfitársa lett a vezetőedzője, de Slot kezdetben nem vele számolt kezdőként, a Real Sociedad játékosát, a ma már az Arsenalt erősítő Martín Zubimendit szerette volna szerződtetni 50 millió euró feletti összegért, ám a baszk nemet mondott, a Liverpool hoppon maradt, így jöhetett a B-terv, ami később minden idők egyik legjobbjának bizonyult.

Mert Slot megtalálta Gravenberch helyét a csapatban, ő pedig olyan teljesítményt nyújtott, amilyenre senki sem számított. A két nyolcast és egy hatost a holland szakvezető egy tízesre és dupla hatosra cserélte, Szoboszlai játszott felül, mögötte pedig Mac Allister és Gravenberch közösen szűrt. Szükség is volt a holland fizikumára, ütközőképességére, de nem elsősorban erre használták Liverpoolban, inkább az erényeit domborította ki a játékrendszer. Gravenberch a rá érkező presszing elhárításában a liga talán legjobb játékosává vált, szinte mindenkinél többször fülelte le a labdát az ellenféltől, miközben labdavezetéseivel, támadóharmadba eljuttatott passzaival is kiemelkedett a mezőnyből, s a védelembe is gyakran járt vissza labdát felvenni, hogy onnan segítse elő a támadásépítést. Sokkal több hangsúly került arra, mennyire technikás játékos is ő, hogyan bánik a labdával, s nem egyszerűen csak rombolnia kellett, mint amire a Bayern Münchennél szerették volna használni.

Nem Münchenben, hanem Liverpoolban talált magára Gravenberch (Fotó: LIverpool FC)

Gravenberch a múlt idény talán legjobb védekező középpályása volt a világ egyik legerősebb bajnokságában, szerepének fontossága pedig cseppet sem csökkent a jelenlegi, 2025–2026-os évadban. Arne Slot megtalálta tökéletes szerepkörét, ő pedig azóta folyamatosan él a lehetőséggel, már lövéssel is többet, hatékonyabban próbálkozik. Hogy mást ne mondjak, a bajnoki címmel végződő idényt gól nélkül zárta, jelenleg viszont már kettő van neki a PL-ben. Mivel még csak 23 éves, a határait sem érte el, a Liverpoolnak és a holland válogatottnak is kulcsembere lehet a jövőben, valódi szupersztárrá érett, csak meg kellett találni a valódi szerepkörét. Nem a következő Frank Rijkaard – ő Ryan Gravenberch!

Született: 2002. május 16., Amszterdam

Állampolgársága: holland

Sportága: labdarúgás

Posztja: középpályás

Klubjai: Ajax (holland, 2019–2022), Bayern München (német, 2022–2023), Liverpool FC (angol, 2023–)

Válogatottsága/góljai: 21/1

Kiemelkedő eredményei: angol bajnok (2025), angol Ligakupa-győztes (2024), német bajnok (2023), német Szuperkupa-győztes (2023), 3x holland bajnok (2019, 2021, 2022), 2x Holland Kupa-győztes (2019, 2021), U17-es Európa-bajnok (2018) NÉVJEGY: RYAN GRAVENBERCH

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 11-i lapszámában jelent meg.)