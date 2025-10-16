Nemzeti Sportrádió

Trent Alexander-Arnold felépülése jól halad, pályára léphet a Liverpool ellen – sajtóhír

2025.10.16. 19:21
null
Trent-Alexander Arnold pályára léphet volt csapata ellen (Fotó: Getty Images)
A Real Madridhoz nyáron igazoló Trent Alexander-Arnold sajtóhírek szerint pályára léphet a Liverpool FC otthonában a Bajnokok Ligája 4. fordulójában.

Trent Alexander-Arnold szeptember közepén a Marseille elleni BL-csoportmérkőzésen szenvedett sérülést. Akkor már az 5. percben lecserélték, az előzetes hírek hathetes kihagyásról szóltak. Az első fordulós találkozóhoz képest hét héttel később a Real Madrid a Liverpool FC vendégeként lép pályára a 4. fordulóban

A BBC Sport forrásai szerint az angol játékos felépülése jól halad, és pályára léphet korábbi csapata otthonában. Mint ismert, Alexander-Arnold 354 mérkőzést játszott a Liverpoolban, ez idő alatt két bajnoki címet nyert, egyszer pedig a BL-trófeát is magasba emelhette.

Madridba igazolása óta Alexander-Arnold tíz alkalommal lépett pályára a klub színeiben.

BAJNOKOK LIGÁJA
3. FORDULÓ
2025. október 21., kedd
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia)
21.00: Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Inter (olasz)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol)
2025. október 22., szerda
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Monaco (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol)
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Sporting (portugál)–Marseille (francia)

4. FORDULÓ
2025. november 4., kedd
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV (holland)
21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német)
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn (dán)
2025. november 5., szerda
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–FC Barcelona (spanyol)
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
  1. Bayern München228–2+66
  2. Real Madrid227–1+66
  3. Paris SG226–1+56
  4. Internazionale225–0+56
  5. Arsenal224–0+46
  6. Qarabag225–2+36
  7. Borussia Dortmund2118–5+34
  8. Manchester City2114–2+24
  9. Tottenham2113–2+14
10. Atlético Madrid2117–4+33
11. Newcastle United2115–2+33
      Marseille2115–2+33
13. FC Bruges2115–3+23
      Sporting2115–3+23
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Barcelona2113–303
      Liverpool2113–303
18. Chelsea2112–3–13
      Napoli2112–3–13
20. Royale Union Saint-Gilloise2113–5–23
21. Galatasaray2112–5–33
      Atalanta2112–5–33
23. Juventus226–602
24. Bodö/Glimt224–402
25. Bayer Leverkusen223–302
26. Villarreal2112–3–11
27. PSV 2112–4–21
      Köbenhavn2112–4–21
29. Olympiakosz Pireusz2110–2–21
30. Monaco2113–6–31
31. Slavia Praha2112–5–31
32. Pafosz2111–5–41
33. Benfica222–4–20
34. Athletic Bilbao221–6–50
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

Ezek is érdekelhetik