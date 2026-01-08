Gyász: elhunyt Kemény Ferenc

Kemény Dénes édesapjának haláláról a család számolt be csütörtökön a háromszoros olimpiai bajnok korábbi szövetségi kapitány hivatalos közösségi oldalán.

„Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent!” – olvasható Kemény Dénes közösségi oldalán. A hírt a Magyar Vízilabda-szövetség is megerősítette.

Kemény Ferenc a magyar vízilabda egyik legnagyobb hatású nevelőedzőjeként írta be magát a sportág történelmébe. Az utánpótlásban végzett munkájával generációkat formált, tanítványai közül sokan később a válogatottban is meghatározó szerepet játszottak. Tanítványai között volt többek között Kásás Tamás, Fodor Rajmund, Steinmetz Barnabás, Kiss Gergely, Varga Zsolt és Molnár Tamás is. 1989 és 1997 között tizenkétszer szerepelt utánpótlás-válogatottja világbajnoki és Európa-bajnoki dobogón. Két éve utánpótlásedzői életműdíjat is elneveztek róla (Kemény „Fecsó” Ferenc Nevelőedzői Életműdíj).

Kemény Ferenc december 3-án Pilisszentkereszten hunyt el, január 8-án lett volna 94 éves.