Agyrázkódása miatt lemarad a téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző
Nem épült fel agyrázkódásából, így lemarad a milánói-cortinai téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző, Tess Ledeux.
A 24 esztendős francia versenyző – aki a legutóbbi játékokon, Pekingben big airben ezüstérmes lett – egy világkupaversenyen bukott nagyot tavaly márciusban, csütörtökön pedig bejelentette: ebben a szezonban nem fog versenyezni.
„A hátralévő idő túl kevés, a kockázat pedig túl nagy. Az orvosi stábbal közösen úgy határoztunk, hogy kihagyom a szezont a saját védelmemben és azért, hogy biztosítsam a teljes felépülést mindenféle szükségtelen kockázat vállalása nélkül” – közölte Ledeux.
Legfrissebb hírek
Egy hónap múlva kezdődik a téli olimpia
Téli sportok
2026.01.06. 10:59
Ezek is érdekelhetik