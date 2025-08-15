Kerkez és Szoboszlai is kezdett, legyőzte a Liverpool a nyitányon a Bournemoutht



ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Liverpool–Bournemouth 4–2 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 300 néző. V: A. Taylor

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 60.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez (Robertson, 60.) – A. Mac Allister (Curtis Jones, 72.), Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 82.) – Szalah, Ekitiké (Joe Gomez, 72.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Bournemouth: D. Petrovics – Adam Smith (J. Hill, 90+1.), B. Diakité, Senesi, Truffert – T. Adams (Kroupi, 90+1.), A. Scott (Hamed Traoré, 74.) – Semenyo, M. Tavernier, D. Brooks (Winterburn, 84.) – Evanilson. Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Ekitiké (37.), Gakpo (49.), Chiesa (88.), Szalah (90+4.), ill. Semenyo (64., 76.)

Nem hatott meglepetésként, hogy mindkét magyar válogatott futballista ott volt a Liverpool kezdőcsapatában a Bournemouth elleni idénynyitón. Kerkez Milos éppen korábbi klubja ellen kezdte el a Premier League 2025–2026-os évadát, a várakozásoknak megfelelően a védelem bal oldalán szavazott neki bizalmat Arne Slot menedzser, míg Szoboszlai Dominik Alexis Mac Allister mellett szerepelt némileg visszavontan a középpályán Florian Wirtz mögött. Az újak közül Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is ott volt a címvédő kezdőjében, a mérkőzés előtt pedig természetesen megemlékeztek a Liverpool korábbi játékosáról, a nemrégiben autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról, és testvéréről, André Silváról.

Mohamed Szalah veszélyes lövésével kezdődött az összecsapás, ám Djordje Petrovics szép mozdulattal védett. A Liverpool igyekezett magához vonni az irányítást, de a Bournemouth játékosai nem remegő lábakkal érkeztek az Anfieldre, s akadt is néhány veszélyesnek mondható vendégkontra. Negyedóra sem telt el, amikor a PL-idény első vitatott játékvezetői ítéletének lehettünk szemtanúi: Hugo Ekitiké lépett volna ki, a felezővonalhoz közel, azonban már a vendégtérfélen, amikor Marcos Senesi kézzel ütött a labdába utolsó emberként. A „vörösök” hiába reklamáltak piros lapot, elmaradt a kiállítás. Nem sokkal később néhány perc szünet következett, ugyanis Antoine Semenyót rasszista inzultus érte a lelátóról, Anthony Taylor játékvezető mindkét menedzserrel és a játékosokkal is egyeztetett, mielőtt folytatódott volna a játék. Támadásban veszélyesebb volt a Bournemouth, viszont a szünet előtt Hugo Ekitiké előnyhöz juttatta a Liverpoolt. Az első félidőben egyébként Kerkez Milos egy rossz ütemű becsúszásért sárgát kapott.

Néhány perc telt el a második félidőből, amikor Hugo Ekitiké passza után Cody Gakpo lőtte ki a bal alsó sarkot. Nehéz volt elképzelni, hogy a vendégek fel tudnak állni kétgólos hátrányból, hiszen a hazaiak lendületben maradtak. Kerkez Milost a 60. percben lecserélte Arne Slot, vélhetően ebben közrejátszott a sárga lapja is. Négy perccel később Antoine Semenyo szépített, így ismét nyílttá vált a mérkőzés. A Liverpool elvesztette az irányítást, a holland edző pedig cserékkel igyekezett felrázni kissé visszaesett csapatát, ami nem sikerült neki. Antoine Semenyo gyakorlatilag az egész pályán végigvitte a labdát, majd szépen kilőtte a bal alsót – kétgólos hátrányból egyenlített a Bournemouth! Úgy tűnt, elvisz egy pontot Liverpoolból, de a csereként beálló Federico Chiesa és Mohamed Szalah a hajrában betalált – mégiscsak győztek a „vörösök”.